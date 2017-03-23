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    Россия находится на втором месте по числу утечек конфиденциальной информации

Россия находится на втором месте по числу утечек конфиденциальной информации


23.03.2017

Россия находится на втором месте по числу утечек конфиденциальной информации

В России в 2016 году было зарегистрировано 213 утечек конфиденциальной информации — на 80% больше, чем годом ранее. Таким образом, страна находится втором месте, между США и Великобританией, где количество утечек осталось примерно на том же уровне, что и в 2015 году — 838 и 67 соответственно.

93% утечек были связаны с кражей персональных данных и платежной информации, говорится в отчете InfoWatch. В 62% случаев причиной потери сведений стали внутренние нарушители в организации, при этом более трети ситуаций произошли по вине привилегированных пользователей, включая руководителей, системных администраторов. Доля утечек информации на стороне подрядных организаций составила 6%. Аналитик ГК InfoWatch Сергей Хайрук считает, что современная DLP-система для эффективной защиты должна уметь структурировать данные по контенту и подстраивать политику безопасности под конкретные уязвимые каналы и сотрудников.

 Чаще всего данные рассекречивались у организаций из медицинской сферы (25,8%), высоких технологий (14,9%), госорганов и силовых ведомств (13,8%), образовательных учреждений (10,6%). Реже всего — из муниципальных структур (4,4%), промышленности и транспорта (3,9%).

 Наиболее привлекательными для мошенников оказались торговые и транспортные компании, а также финансовые организации, говорится в отчете: половина утечек произошла умышленно.

Сomputerworld

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