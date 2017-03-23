Россия находится на втором месте по числу утечек конфиденциальной информации

23.03.2017





В России в 2016 году было зарегистрировано 213 утечек конфиденциальной информации — на 80% больше, чем годом ранее. Таким образом, страна находится втором месте, между США и Великобританией, где количество утечек осталось примерно на том же уровне, что и в 2015 году — 838 и 67 соответственно.

93% утечек были связаны с кражей персональных данных и платежной информации, говорится в отчете InfoWatch. В 62% случаев причиной потери сведений стали внутренние нарушители в организации, при этом более трети ситуаций произошли по вине привилегированных пользователей, включая руководителей, системных администраторов. Доля утечек информации на стороне подрядных организаций составила 6%. Аналитик ГК InfoWatch Сергей Хайрук считает, что современная DLP-система для эффективной защиты должна уметь структурировать данные по контенту и подстраивать политику безопасности под конкретные уязвимые каналы и сотрудников.

Чаще всего данные рассекречивались у организаций из медицинской сферы (25,8%), высоких технологий (14,9%), госорганов и силовых ведомств (13,8%), образовательных учреждений (10,6%). Реже всего — из муниципальных структур (4,4%), промышленности и транспорта (3,9%).

Наиболее привлекательными для мошенников оказались торговые и транспортные компании, а также финансовые организации, говорится в отчете: половина утечек произошла умышленно.

Сomputerworld

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