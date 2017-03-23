AIG в России представила новый формат управления рисками директоров

23.03.2017







AIG в России совместно с Ассоциацией независимых директоров при участии Федерального агентства по управлению государственным имуществом, организовали пресс-конференцию "Как директору справиться с рисками?", посвященную теме эффективного корпоративного управления и ответственности директора. В ходе мероприятия спикеры отметили значительное повышение уровня рисков для руководителей компаний за последние несколько лет.

"Сегодня в соответствии с поручением Правительства РФ Министерство экономического развития и Росимущество совместно разрабатывают предложения по усилению персональной ответственности члена Совета директоров, в том числе профессиональных директоров в компаниях с государственным участием. Разрабатываются единые нормативные требования к договору на представление профессиональными директорами интересов Российской Федерации как акционера. В договоре будут детализированы обязательства профессиональных директоров по участию в работе Совета директоров, за несоблюдение которых предлагается ввести ответственность, в том числе в виде дисквалификации", – рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Роман Богданов.

В качестве нового подхода к управлению рисками руководителей компаний, AIG в России разработала продукт – индивидуальный полис страхования директора. "Если классическое страхование ответственности директора (D&O) приобретается компанией для всех её руководителей (т.е. фактически является групповым полисом), а также нередко включает в себя и ответственность самой компании, то индивидуальный полис страхования директора-члена Ассоциации независимых директоров предназначен для защиты только одного директора и покрытие распространяется на любые компании, в которых директор занимает соответствующую должность", – отметил руководитель отдела страхования финансовых рисков AIG в России Владимир Кремер.

"Мы заинтересованы в появлении новых инструментов, в том числе страхования ответственности профессионального директора, независимого директора, поскольку это в первую очередь направлено на обеспечение имущественных интересов РФ как акционера, самого акционерного общества, а также третьих лиц, которые могут пострадать от недобросовестной, неправомерной деятельности членов Совета директоров. Появление этого инструмента будет способствовать более активному применению института привлечения членов Совета директоров к ответственности за действия, которые повлекли причинение убытков обществу или его контрагентам", – подчеркнул Роман Богданов.

"Данная инициатива своевременна и соответствует лучшим практикам корпоративного управления. Индивидуальное страхование теперь доступно и для членов Советов директоров и для членов исполнительных органов управления. Мы убеждены, что это будет способствовать повышению профессионализма, как самих директоров, так и системы управления в компаниях в целом", – подчеркнул исполнительный директор Ассоциации независимых директоров Игорь Розанов.

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