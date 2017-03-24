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    Кибершпионы Machete атакуют спецслужбы испаноязычных стран

Кибершпионы Machete атакуют спецслужбы испаноязычных стран


24.03.2017

Кибершпионы Machete атакуют спецслужбы испаноязычных стран

Как сообщили эксперты Cylance Threat, занимающаяся кибершпионажем группировка Machete продолжает атаковать испаноязычные страны. Впервые вредоносна кампания Machete была зафиксирована исследователями "Лаборатории Касперского" в августе 2014 года, однако ее начало приходится еще на 2010 год.

Кибершпионы атакуют спецслужбы, посольства, государственные органы и военные организации. Большинство жертв находятся в Эквадоре, Колумбии, Перу, Венесуэле, Испании, на Кубе и в России. Для распространения шпионского ПО злоумышленники используют фишинговые письма и поддельные блоги. Как пояснили исследователи, письма содержат ссылки на внешние архивы ZIP или RAR с исполняемыми SCR-файлами.

 Вредоносное ПО способно фиксировать нажатия клавиш на клавиатуре, записывать звук через микрофон компьютера, собирать геолокационные данные, делать скриншоты, фотографировать с помощью web-камеры, а также похищать документы и передавать их на удаленный сервер или специальное USB-устройство.

 По данным Cylance Threat, хакеры похитили более 100 ГБ данных у сотен жертв. Новая волна атак направлена не только на спецслужбы и госорганы, но также на телекоммуникационные компании и крупные организации.

Securitylab

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