Кибершпионы Machete атакуют спецслужбы испаноязычных стран

24.03.2017







Как сообщили эксперты Cylance Threat, занимающаяся кибершпионажем группировка Machete продолжает атаковать испаноязычные страны. Впервые вредоносна кампания Machete была зафиксирована исследователями "Лаборатории Касперского" в августе 2014 года, однако ее начало приходится еще на 2010 год.

Кибершпионы атакуют спецслужбы, посольства, государственные органы и военные организации. Большинство жертв находятся в Эквадоре, Колумбии, Перу, Венесуэле, Испании, на Кубе и в России. Для распространения шпионского ПО злоумышленники используют фишинговые письма и поддельные блоги. Как пояснили исследователи, письма содержат ссылки на внешние архивы ZIP или RAR с исполняемыми SCR-файлами.

Вредоносное ПО способно фиксировать нажатия клавиш на клавиатуре, записывать звук через микрофон компьютера, собирать геолокационные данные, делать скриншоты, фотографировать с помощью web-камеры, а также похищать документы и передавать их на удаленный сервер или специальное USB-устройство.

По данным Cylance Threat, хакеры похитили более 100 ГБ данных у сотен жертв. Новая волна атак направлена не только на спецслужбы и госорганы, но также на телекоммуникационные компании и крупные организации.

Securitylab

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