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    Форум Android Forums стал жертвой утечки данных

Форум Android Forums стал жертвой утечки данных


24.03.2017

Форум Android Forums стал жертвой утечки данных

Пользователи форума Android Forums стали жертвами утечки данных. Инцидент затронул каждого сорокового подписчика (2,5% от всего числа пользователей). Модераторы форума идентифицировали взломанные учетные записи и сбросили пароли.

Злоумышленникам удалось похитить электронные адреса и пароли, хешированные с использованием соли. Администраторы ресурса предупредили пользователей о возможной волне фишинговых писем. Подписчикам, не затронутым утечкой, все равно рекомендуется сменить пароли в качестве меры предосторожности. Владельцы форума извинились за случившееся и пообещали усилить защиту сайта. В частности, планируется переход на HTTPS и введение двухфакторной аутентификации.  

 По данным InfoWatch, в 2016 году организации по всему миру столкнулись с 1556 утечками данных, что на 3,4% превышает показатель 2015 года. На первом месте по количеству утечек оказались США (838 инцидентов), второе место заняла Россия (213 инцидентов), а третье – Великобритания (67 инцидентов).

Securitylab

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