Форум Android Forums стал жертвой утечки данных

24.03.2017







Пользователи форума Android Forums стали жертвами утечки данных. Инцидент затронул каждого сорокового подписчика (2,5% от всего числа пользователей). Модераторы форума идентифицировали взломанные учетные записи и сбросили пароли.

Злоумышленникам удалось похитить электронные адреса и пароли, хешированные с использованием соли. Администраторы ресурса предупредили пользователей о возможной волне фишинговых писем. Подписчикам, не затронутым утечкой, все равно рекомендуется сменить пароли в качестве меры предосторожности. Владельцы форума извинились за случившееся и пообещали усилить защиту сайта. В частности, планируется переход на HTTPS и введение двухфакторной аутентификации.

По данным InfoWatch, в 2016 году организации по всему миру столкнулись с 1556 утечками данных, что на 3,4% превышает показатель 2015 года. На первом месте по количеству утечек оказались США (838 инцидентов), второе место заняла Россия (213 инцидентов), а третье – Великобритания (67 инцидентов).

Securitylab

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