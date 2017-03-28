В 2016 году группировка APT 28 пыталась дважды атаковать Германию

28.03.2017







В прошлом году Германия отразила две кибератаки, осуществленные группировкой APT 28. Западные специалисты часто связывают данную организацию, также известную как Fancy Bear, с ФСБ РФ. По мнению экспертов, APT 28 является одной из группировок, ответственных за нашумевший взлом серверов Национального комитета Демократической партии США.

Как сообщает Reuters со ссылкой на главу Федерального управления по информационной безопасности Германии Арне Шоенбома (Arne Schoenbohm), первая попытка атаки имела место в мае 2016 года. Злоумышленники пытались создать поддельный домен для партии Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз".

Повторная попытка была осуществлена спустя несколько месяцев. Хакеры пытались развернуть фишинговую кампанию, направленную на членов партий нижней палаты парламента. Злоумышленники использовали доменное имя НАТО с целью внедрить вредоносный код во внутренние сети политических партий.

По словам Шоенбома, киберугрозы представляют для Германии настоящую проблему из-за высокой цифровизации. "Чем выше уровень цифровизации, чем больше зависимость от сетей, тем выше риск кибератак", - пояснил эксперт.

Securitylab

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