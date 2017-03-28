Число случаев заражения мобильных устройств вредоносами выросло на 400%

28.03.2017







Случаи инфицирования мобильных устройств вредоносным ПО участились почти на 400% в 2016 году, а доля зараженных гаджетов достигла в октябре абсолютного максимума с момента начала наблюдений в 2012 году (1,35% против 1,06% в апреле минувшего года). Такие данные приводит компания Nokia в своем полугодовом отчете по итогам анализа более 100 млн мобильных устройств, включая смартфоны, планшеты и широкий спектр устройств из сферы "Интернета вещей".

По информации компании, во втором полугодии минувшего года наиболее атакуемыми стали смартфоны (85% из всех случаев инфицирования). Основными мишенями хакеров в 2016 году стали смартфоны и планшеты на базе Android (81% атак), что в большинстве своем связано с доминирующим положением данной мобильной ОС во всем мире. Злоумышленники не обошли вниманием и устройства под управлением iOS и других операционных платформ (4% атак). В основном атаки осуществлялись посредством шпионского ПО, способного отслеживать звонки, сообщения, взаимодействие в социальных сетях, поисковые запросы в Интернете, GPS-координаты местоположения пользователей и пр.

Специалисты Nokia также отметили существенный рост числа уязвимостей в устройствах категории "Интернет вещей". Увеличение числа атак в данной сфере указывает на необходимость усовершенствования безопасности подключенных к Интернету устройств.

По словам руководителя Nokia Threat Intelligence Lab Кевина МакНэми (Kevin McNamee), безопасность IoT-устройств вызывает серьезную обеспокоенность. Прошлогодние атаки с участием ботнета Mirai продемонстрировали, насколько легко тысячи незащищенных IoT-устройств могут использоваться для осуществления разрушительных DDoS-атак. С ростом числа и типов устройств в сфере "Интернета вещей" риски только продолжат возрастать, отметил эксперт.

Securitylab

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