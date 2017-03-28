ESET: вредоносные приложения на Google Play маскируются под Minecraft

28.03.2017







ESET обнаружила на Google Play 87 вредоносных приложений, имитирующих дополнения (моды) для игры Minecraft. Они были загружены в общей сложности больше 990 тысяч раз.

Подделки под Minecraft можно условно разделить на две категории: троян-загрузчик с функцией показа рекламы (Android/TrojanDownloader.Agent.JL) и фишинговое приложение, перенаправляющее пользователя на мошеннические сайты (Android/FakeApp.FG).

К первому типу относятся 14 приложений, которые были загружены до 80 тысяч раз. После запуска на устройстве троян запрашивает права администратора и устанавливает дополнительный модуль, якобы необходимый для продолжения инсталляции мода – Android/Hiddad.DA. На самом деле, единственная функция приложения и модуля – агрессивный показ рекламы.

По мнению специалистов ESET, авторы трояна-загрузчика рекламой не ограничатся. Отработав схему, они вполне могут перейти на распространение более опасного вредоносного ПО.

Большая часть поддельных модов Minecraft – 73 приложения, загруженные до 910 тысяч раз, – перенаправляет пользователя на мошеннические сайты. После запуска приложение отображает экран с кнопкой загрузки. Если пользователь нажмет на кнопку, в браузере будут открываться новые и новые сайты с сомнительным контентом – рекламой, опросами, розыгрышами, купонами, поддельными обновлениями ПО и фальшивыми предупреждениями о вирусах.

Вредоносные приложения были удалены из Google Play после сообщения от вирусной лаборатории ESET.

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