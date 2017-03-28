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    ESET: вредоносные приложения на Google Play маскируются под Minecraft

ESET: вредоносные приложения на Google Play маскируются под Minecraft


28.03.2017

ESET вредоносные приложения на Google Play маскируются под Minecraft

ESET обнаружила на Google Play 87 вредоносных приложений, имитирующих дополнения (моды) для игры Minecraft. Они были загружены в общей сложности больше 990 тысяч раз.

Подделки под Minecraft можно условно разделить на две категории: троян-загрузчик с функцией показа рекламы (Android/TrojanDownloader.Agent.JL) и фишинговое приложение, перенаправляющее пользователя на мошеннические сайты (Android/FakeApp.FG).

К первому типу относятся 14 приложений, которые были загружены до 80 тысяч раз. После запуска на устройстве троян запрашивает права администратора и устанавливает дополнительный модуль, якобы необходимый для продолжения инсталляции мода – Android/Hiddad.DA. На самом деле, единственная функция приложения и модуля – агрессивный показ рекламы.

По мнению специалистов ESET, авторы трояна-загрузчика рекламой не ограничатся. Отработав схему, они вполне могут перейти на распространение более опасного вредоносного ПО.

Большая часть поддельных модов Minecraft – 73 приложения, загруженные до 910 тысяч раз, – перенаправляет пользователя на мошеннические сайты. После запуска приложение отображает экран с кнопкой загрузки. Если пользователь нажмет на кнопку, в браузере будут открываться новые и новые сайты с сомнительным контентом – рекламой, опросами, розыгрышами, купонами, поддельными обновлениями ПО и фальшивыми предупреждениями о вирусах.

Вредоносные приложения были удалены из Google Play после сообщения от вирусной лаборатории ESET.

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