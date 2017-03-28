Check Point: Hancitor впервые вошел в пятерку самых популярных зловредов в февральском отчете Threat Index

28.03.2017







Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP) опубликовал данные ежемесячного отчета Threat Index за февраль 2017 года. Из них следует, что зловред Hancitor впервые вошел в пятерку самых активных семейств вредоносных программ.

Загрузчик Hancitor, также известный как Chanitor, устанавливает вредоносные программы, такие как банковские трояны и вымогательское ПО. Он поднялся на 22 пункта в общем рейтинге после того, как в прошлом месяце его активность увеличилась втрое. Hancitor попадает на устройство пользователя в виде документа с поддержкой макросов в зловредных письмах с "важными" сообщениями, например, со счетами, накладными и так далее.

Самым распространенным видом вредоносного ПО стал зловред Kelihos, который используется в краже биткоинов: от него пострадали 12% организаций. Будучи активным с 2010 года, гибкий Kelihos превратился из целенаправленной спам-компании в ботнет на прокат, доступный всем, кто готов платить. Несмотря на то, что его активность снизилась в 2011 и 2012 году, он продолжал развиваться и достиг апогея в виде бот-сети, увеличившись более чем в три раза всего за два дня в августе 2016 года. Сегодня Kelihos продолжает расти и остается одним из самых известных распространителей спама в мире: на его счету 300 000 зараженных устройств, каждое из которых может отправлять более 200 000 сообщений в день.

Количество атак на Россию в феврале 2017 года увеличилось, и она поднялась с 83 на 63 место в рейтинге самых атакуемых стран. Чаще всего нападения велись с использованием зловредов Cryptowall, Kelihos, Conficker, Delf, Pykspa, Kometaur, HackerDefender, Mydoom, Jeefo и Slammer. Больше всего кибератакам подвергались компании Замбии, Малави и Камбоджи. Меньше всего атак было на организации в Черногории, Барбадоса и Лихтенштейна.

В глобальном рейтинге самых распространенных вредоносных программ в феврале тройку лидеров образуют: зловред Kelihos, жертвами которого стали 12% организаций, HackerDefender, заразивший 5%, и Cryptowall, на счету которого 4.5% компаний во всем мире.

Самые активные зловреды февраля 2017:

1. Kelihos — Ботнет, который используется в основном для спам-рассылок и кражи биткоинов. Он работает через пиринговую связь, позволяя каждому отдельному узлу выступать в качестве командного сервера.

2. HackerDefender — Пользовательский руткит для Windows, может использоваться для сокрытия файлов, процессов и ключей системного реестра. Также его применяют в качестве бэкдора и программы для перенаправления портов, которая работает через порты, открытые существующими службами. В результате скрытый бэкдор невозможно обнаружить традиционными средствами.

3. Cryptowall — Вымогательский зловред, который начал как двойник Cryptolocker, но в конце концов превзошел его. Cryptowall стал одним из самых выдающихся вымогателей. Он известен из-за использования шифрования AES и организации связи с командным сервером через анонимайзер Tor. Зловред активно распространяется через эксплойт-киты, вредоносную рекламу и фишинговые кампании.

В рейтинге самых опасных мобильных зловредов Hiddad поднялся с третьего места на первое и стал самой активной вредоносной программой. За ним следует Hummingbad, а январский лидер, вредонос Triada, в феврале занимает третье место.

Самые активные мобильные зловреды:

1. Hiddad — Зловред для Android, который переупаковывает легитимные приложения и затем реализует их в магазинах сторонних производителей. Его главная функция — показ рекламы, однако он также может получить доступ к ключевым настройкам безопасности, встроенным в операционную систему, что позволяет злоумышленнику получить конфиденциальные данные пользователя.

2. Hummingbad — Вредоносное ПО для Android, которое, используя устойчивый к перезагрузке руткит, устанавливает мошеннические приложения и с небольшими модификациями может проявлять дополнительную вредоносную активность, включая установку программных клавиатурных шпионов, кражу учетных данных и обход зашифрованных email-контейнеров, используемых компаниями.

3. Triada — Модульный бэкдор для Android, который дает огромные привилегии скачанным зловредам, поскольку помогает им внедриться в системные процессы. Triada также был замечен в подмене URL-адресов, загруженных в браузере.

Полный список самых активных семейств вредоносных программ в феврале вы можете найти в блоге компании Check Point: http://blog.checkpoint.com/2017/03/13/check-point-february-top-malware/

Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ, прокомментировал: "В феврале участились случаи использования вредоносного ПО, что привело к проблемам в ИТ-подразделениях организаций по всему миру. Важно, чтобы компании были подготовлены к постоянно растущему числу угроз. Этому способствует внедрение передовых систем безопасности, таких как Check Point SandBlast™ Zero-Day Protection и Mobile Threat Prevention, на всех уровнях корпоративной сети".

Данные для Threat Map предоставлены Check Point’s ThreatCloudTM — крупнейшей сетью для совместной борьбы с киберпреступлениями, которая собирает данные об атаках с помощью глобальной сети датчиков угроз. База данных ThreatCloud содержит более 250 миллионов адресов, анализируемых на наличие ботов, более 11 миллионов сигнатур вредоносного ПО и более 5,5 миллионов адресов зараженных веб-сайтов. Каждый день система обнаруживает свыше одного миллиона типов вредоносного ПО.

Информация о предотвращении угроз компании Check Point доступна на сайте: http://www.checkpoint.com/threat-prevention-resources/index.html

Добавить комментарий