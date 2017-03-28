Компания Fortinet получила сертификаты в соответствие с новыми требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю

28.03.2017







Компания Fortinet – один из мировых лидеров в сфере высокопроизводительной сетевой безопасности, сегодня объявила об успешном завершении сертификации межсетевых экранов FortiGate Enterprise Firewall на соответствие требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Сертификат соответствия ФСТЭК № 3720 был выдан 16 марта 2017 г.

Сертификат подтверждает, что FortiGate Enterprise Firewall, функционирующий под управлением операционной системы FortiOS с версией программного обеспечения 5.4.1 и разработанный компанией Fortinet, является программно-техническим средством защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и соответствует требованиям руководящих документов:

- "Требования к межсетевым экранам" (ФСТЭК России, 2016);

- "Профиль защиты межсетевого экрана типа А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.П3". (ФСТЭК России, 2016);

- "Профиль защиты межсетевого экрана типа Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ". (ФСТЭК России, 2016);

- "Требования к системам обнаружения вторжений" (ФСТЭК России, 2011);

- "Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.П3" (ФСТЭК России, 2012).

Соответствие указанным классам защиты обеспечивает выполнение требований контроля исходного состояния ПО, а также контроля полноты и отсутствия избыточности исходных текстов на уровне файлов и на уровне функциональных объектов (процедур). Что в свою очередь обеспечивает соответствие требованиям руководящего документа "Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей" (Гостехкомиссия России, 1999) – по 4 уровню контроля.

FortiGate Enterprise Firewall может применяться в государственных информационных системах до 1 класса защищенности включительно, а также в информационных системах до 1 уровня защищенности персональных данных включительно.

Решения FortiGate Enterprise Firewall являются частью Fortinet Security Fabric, которая реализует функции отслеживания, интеграции, управления и масштабирования инфраструктуры, и обеспечивает эффективную защиту от изощренных современных угроз. Устройства комплексной сетевой безопасности FortiGate Enterprise Firewall обеспечивают непревзойденную производительность и защиту, одновременно упрощая сетевую инфраструктуру.

Компания Fortinet предлагает широкий модельный ряд решений, подходящих для самых различных заказчиков: от небольших предприятий и офисов, до крупных компаний и провайдеров. Для обеспечения всесторонней и высокопроизводительной защиты сети, решения FortiGate используют операционную систему FortiOS с процессорами FortiASIC и другим аппаратным обеспечением.

Решения FortiGate Enterprise Firewall обеспечивают высокую защиту против самых современных сетевых угроз и угроз на уровне приложений. FortiGate Enterprise Firewall обладают широким сетевым функционалом, включая кластеризацию (active/active, active/passive) и виртуальные домены (VDOM).

"Мы гордимся тем, что наши межсетевые экраны полностью соответствуют требованиям ФСТЭК, утвержденным в сентябре 2016 года. Fortinet одна из первых компаний, которые обладают полным набором сертификатов, соответствующих этим новым требованиям, - заявил Михаил Родионов, глава представительства Fortinet в России. Наличие сертификации является непременным условием работы с большей частью госструктур и позволяет применять продукты защиты информации в системах обработки персональных данных, - завершил он.

Сертифицированные устройства FortiGate можно приобрести у официальных дистрибуторов Fortinet в России: компаний Марвел (fortinet@marvel.ru) и Netwell (fortinet@netwell.ru), уже с середины апреля.

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