Владельцам крупнейшего сервиса по заказным DDoS-атакам предъявят обвинения

28.03.2017







Израильская полиция добивается от прокуратуры предъявления обвинения двум подросткам, которым предположительно принадлежал популярнейший в Сети сервис по осуществлению заказных DDoS-атак vDOS.

В сентябре прошлого года журналист Брайан Кребс опубликовал большую статью, посвященную работе сервиса, и представил в ней данные, похищенные в результате взлома vDOS. Как сообщал Кребс, операторами сайта являлись 18-летние Ярден Бидани и Итай Хури. Спустя несколько дней после публикации Бидани и Хури были задержаны полицией и помещены под домашний арест на срок 10 дней. Несмотря на запрет использования интернета в течение одного месяца, вскоре после ареста подростков сайт Кребса подвергся масштабнейшей за всю историю интернета DDoS-атаке.

По словам журналиста, официальные обвинения Бидани и Хури так и не были предъявлены. Тем не менее, на этой неделе адвокаты обоих подростков получили от полиции уведомления о скором завершении расследования и намерении добиваться от прокуратуры официальных обвинений в совершении уголовных преступлений. Правоохранители рекомендуют прокуратуре обвинить Бидани и Хури в компьютерном мошенничестве и вымогательстве, причинившем ущерб в размере 6 млн шекелей (порядка $1,65 млн).

Как пояснила адвокат Бидани Перах Арох, в настоящее время обвинения предъявлены не были. Тем не менее, после завершения расследования у защиты будет 30 дней на изучение всех доказательств и поиск доводов, почему дело должно быть закрыто без рассмотрения в суде.

Арест Хури и Бидани последовал после получения израильской полицией информации от ФБР США. Однако американцы – не единственные заинтересованные в данном деле. Как оказалось, власти Швеции также требуют от израильской прокуратуры предъявления обвинений подросткам. Чем Хури и Бидани "насолили" шведскому правительству, пока неясно. Тем не менее, известно, что vDOS использовался для выведения из строя сайтов ряда влиятельных новостных агентств Швеции летом прошлого года.

Бидани и Хури запустили vDOS, когда им было по 14 лет. По словам Арох, подростки, некогда бывшие большими друзьями, теперь не общаются между собой и всячески пытаются переложить вину друг на друга. Бидани и Хури имеют право перемещаться по стране и даже покинуть Израиль, однако их банковские счета заморожены.

Securitylab

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