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    Хакеры пытались взломать сеть Бундестага

Хакеры пытались взломать сеть Бундестага


29.03.2017

Хакеры пытались взломать сеть Бундестага

Неизвестные хакеры попытались проникнуть в сеть германского Бундестага и получить доступ к компьютерам парламентариев.

 Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Suddeutsche Zeitung, атаке подверглись как минимум 10 депутатов, представляющих все фракции парламента. Издание предполагает, что нападение может иметь израильский след.

 Отмечается также, что специалистам отдела Бундестага по ИТ-безопасности удалось отразить атаку. Федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI) и Федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) подтвердили факт кибернападения.

 В BSI отметили, что "анализ особенностей (атаки) еще не завершен".

 Напомним, в декабре глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен заявил о возможной активности "русских хакеров" во время предстоящих осенью выборов в бундестаг. Кроме того, в конце 2016 года в причастности к кибератакам обвинили официальные ведомства России. Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал подобные заявления бреднями.

 При этом в середине марта Федеральное агентство по информационной безопасности страны объявило повышенный уровень готовности к борьбе с возможными кибератаками во время парламентских выборов, запланированных на сентябрь 2017 года.

 Следует отметить, что накануне член комитета по разведке Сената США Марк Уорнер заявил, что Россия пытается вмешаться в выборы во Франции и Германии.

Лениздат

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