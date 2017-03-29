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    Россиянин признался в суде США в создании ботнета Ebury

Россиянин признался в суде США в создании ботнета Ebury


29.03.2017

Россиянин признался в суде США в создании ботнета Ebury

Россиянин Максим Сенах признал себя виновным в предъявленных ему Минюстом США обвинениях. В суде штата Миннесота 41-летний житель Великого Новгорода признал свою вину в сговоре с целью осуществления компьютерного мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств коммуникаций.

По данным обвинения, Сенах создал ботнет из десятков тысяч взломанных серверов, инфицированных вредоносным ПО Ebury. Вредонос был предназначен для похищения персональных данных пользователей и принес своим разработчикам миллионы долларов.

 В конце лета 2015 года обвиняемый был задержан при попытке пересечь границу между Финляндией и Россией с целью вернуться на родину. В начале прошлого года финские власти решили выдать его правительству США.

 Приговор новгородцу будет вынесен 3 августа 2017 года.

Securitylab

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