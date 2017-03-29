В Новосибирске обсудят, как защитить бизнес от хакеров

29.03.2017







Ежегодное знаковое событие в сфере кибербезопасности "Код ИБ" приедет в Новосибирск уже в третий раз и расскажет о главных трендах защиты информации.

Эксперты констатируют: как никогда растут целевые атаки на бизнес, главной мишенью стали банки. На форуме выступит Евгений Нестеров - начальник центра ИБ ПАО Сбербанк, который представит свой взгляд на тренды ИБ.

К счастью, безопасникам уже не нужно сражаться в одиночку, государство постоянно совершенствует меры по обеспечению ИБ, активно работают отделы "К", и на любую кибербанду сегодня при должном расследовании найдется управа. О профилактике кибер-преступлений расскажет специальный гость форума - представитель Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

В числе других спикеров конференции - глава известного ИБ - медиа "Anti-Malware" Илья Шабанов, известный в отрасли блогер Евгений Царев (RTM Group), Алексей Комаров (УЦСБ), Роман Жуков (Ростелеком, спонсор секции) и другие эксперты из Москвы и Новосибирска.

В финале мероприятия будут подведены итоги анкетирования новосибирских безопасников и представлен ТОП-10 главных ИБ-проблем по версии ИБ-сообщества г. Новосибирска.

Участие для ТОП-менеджеров компаний, сотрудников ИБ- и ИТ-департаментов, а также представителей СМИ - без оплаты. Регистрация и аккредитация на сайте.

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