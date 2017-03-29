Конференция "Стачка" - международное IT-событие с экспертами со всего мира.

29.03.2017





14 - 15 апреля 2017 года в Ульяновске состоится "Стачка" - крупнейшая региональная IT-конференция, где собираются лучшие эксперты из России и зарубежья.

10 одновременно работающих площадок в течение 2-х дней, более 200 докладов от полутора сотни мировых спикеров - всё то, что делает "Стачку" одной из самых ярких конференций в России. Мероприятие станет средой обитания 6000 участников из России и 17 стран мира, среди которых программисты, маркетологи, студенты, предприниматели, представители интернет-бизнеса и digital-индустрии.

Программа конференции охватывает самые разные аспекты мира высоких технологий:

Бизнес и e-commerce;

IT-разработка;

Digital-marketing;

Студенты и образовательная среда.

Секция для предпринимателей. В этом году организаторы сделали внутри конференции отдельную площадку для предпринимателей, которые ищут возможности развития бизнеса с помощью IT-инструментов. Эксперты секции "Электронная коммерция" расскажут, как успешно открыть и развивать интернет-магазин. Бывший руководитель отдела маркетинга Яндекс.Маркет Александр Феоктистов расскажет, как эффективно управлять маркетологами и директологами. Степан Чельцов (Москва) расскажет, как он построил IT-команду за полгода. Тимофей Шиколенков из "Аудиомании" (Москва), Ольга Лукашевич (Москва) из TLStore и Михаил Мокеев из M-Cosmetics на своем опыте расскажут, как развиваются их проекты в Интернете. Секция "Бизнес-инструменты" затронет наиболее важные вопросы для бизнеса в части IT: как управлять технологиями и эффективно использовать их для своего проекта.

Секция разработки и программирования. Вы познакомитесь с различными аспектами процесса разработки продукта. Эксперты компаний Google (Москва), Percona (Лондон), IREB e.V. (Нидерланды), JetBrains (Санкт-Петербург) и руководители IT-проектов раскроют темы программирования, безопасности, менеджмента проектов, высоких нагрузок, DevOps, frontend и backend-разработки, мобильной разработки, работы с базами данных, графического продакшна, тестирования, управления требованиями. Впервые в истории конференции будет затронута тема машинного обучения и применения нейротехнологий на практике.

Секция "Digital-маркетинг" объединит в себе знания по контенту, аналитике, дизайну и отдельным инструментам маркетинга: от социальных медиа до виртуальной реальности. Для маркетологов и специалистов по рекламе данная секция - способ прокачать компетенции и получить новые знания. А владельцам бизнеса будет полезно приоткрыть глаза на суровую правду рынка: цена привлечения лида растет, качество поставляемых лидов за счет рекламы падает.

Своим опытом готовы будут поделиться лучшие эксперты продвижения в Интернете из Лайфхакер, SEO Интеллект, Студии Олега Чулакова, Red Keds, Main Road|Post, myTarget, PostgreSQL – Postgres Professional и SalesPark.

Почему вам нужно попасть на "Стачку" ?

Вы первыми узнаете все самые последние тенденции в сфере digital-коммуникаций и разработки. Получите значимую профессиональную информацию и приобретете практические знания, которые уже на следующий день сможете использовать в своей работе.

Понимание того, как эффективнее всего использовать новые технологии.

Опыт успешных e-commerce проектов, на который можно опираться при развитии своего дела.

Точное видение, как развивать бизнес в сети и масштабировать его до глобальных размеров.

На два дня вы окажетесь в центре IT-тусовки России. А в конце первого дня "Стачки" вас ждет закрытая вечеринка в компании спикеров и коллег "по цеху".

Камиль Калимуллин, ADVANTSHOP: "Наша компания специализируется на e-commerce решениях для бизнеса, поэтому мы организуем Бизнес-секцию, где обсудим современные инструменты для быстрого запуска в интернете и разберем тренды изменения бизнеса при использовании IT в его работе".

David Busby, Percona (Лондон): "Мы поговорим о безопасности баз данных. Рассмотрим акроним HELL и значение акронимов, связанных с продуктами безопасности. Обсудим, как не сеять панику без причины при обнаружении и предотвращении угроз, а также перечислим новые технологии повышения безопасности, на которые стоит обратить внимание".

Николай Фетюхин, MST: "Область интернет-маркетинга стремительно меняется: появляются новые возможности, инструменты и подходы. В этом году программа секции будет охватывать такие направления как smm, креатив и дизайн, планирование маркетинга, а также трендовый Интернет вещей. Отдельное место выделим теме нестандартных коммуникаций с описанием самых ярких кейсов. Все звезды из мира digital соберутся на одной сцене, чтобы рассказать о новых трендах интернет-продвижения — не пропустите!".

Программа конференции доступна на сайте: https://nastachku.ru/

Только в марте билеты на конференцию по цене 2500 руб., на afterparty 3000 руб.

Для студентов РФ действуют льготы на билеты, которые можно приобрести по ссылке: https://nastachku.ru/students

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Место проведения: г.Ульяновск, Ленинский мемориал, пл. 100-летия со дня рождения В.И.Ленина, 1

Аккредитация СМИ: Иваненко Наталья, natalia@zucker.studio

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