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    ФБР обвинило в атаке на Центробанк Бангладеша иностранное правительство

ФБР обвинило в атаке на Центробанк Бангладеша иностранное правительство


30.03.2017

Прошлогодняя хакерская атака, в результате которой со счета Центробанка Бангладеш в Федеральном резервном банке Нью-Йорка были похищены $81 млн, была осуществлена по заказу правительства. Об этом в среду, 29 марта, сообщает Reuters со ссылкой на участвующего в расследовании эксперта ФБР.

В ходе форума по кибербезопасности в Маниле (Филиппины) атташе по правовым вопросам при посольстве США Ламонт Силлер (Lamont Siller) назвал атаку на Центробанк Бангладеш профинансированной государством. Эксперт не стал вдаваться в подробности, однако его заявление свидетельствует о том, что власти уже почти готовы назвать виновных в одном из крупнейших киберограблений.

 "Мы все знаем, что ограбление Центробанка Бангладеш является лишь одним из многих примеров профинансированных правительствами кибератак на банковский сектор", - заявил Силлер.

 Как ранее в этом месяце сообщили исследователи компании Symantec, за атакой на Центробанк Бангладеш может стоять киберпреступная группировка Lazarus, связываемая экспертами с правительством КНДР. По данным Wall Street Journal, американские прокуроры уже готовят дело и намерены обвинить Северную Корею в управлении кибератаками и китайских посредников в их осуществлении.

Securitylab

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