В Лондоне арестован один из шантажистов Apple

30.03.2017







Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) арестовали 20-летнего жителя Лондона по подозрению в осуществлении кибератак и вымогательстве. NCA сообщило только, что мужчина задержан с целью проведения допроса. Тем не менее, журналисты Motherboard получили копию предполагаемого ордера, согласно которому арест связан с расследованием дела о шантаже компании Apple группировкой "Турецкая киберпреступная семья" (Turkish Crime Family).

Напомним, на прошлой неделе "Турецкая киберпреступная семья" заявила о получении доступа к 300 млн учетных записей пользователей iCloud и почтовых сервисов Apple. Злоумышленники потребовали от компании $75 тыс. в криптовалюте либо $100 тыс. подарочными картами iTunes, угрожая в противном случае стереть данные пользователей. Apple отказалась идти на поводу у преступников и заявила об отсутствии каких-либо следов взлома ее сетей.

Представители группировки подтвердили журналистам, что парень, о котором едет речь, не выходил с ними на связь с 28 марта. "Его теперь обвиняют в создании и управлении всей группой. Его друг был у него дома во время ареста, снял практически все на камеру и прислал нам", - сообщили участники группировки.

"Турецкая киберпреступная семья" прислала журналистам ссылку на видео предположительного обыска и фотографии ордера. NCA не подтвердила, является ли арестованный тем же человеком, чье имя указано в ордере.

Securitylab

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