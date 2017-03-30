Эстония докладывает о кибершпионаже на заводе по переработке сланца

30.03.2017







Государственный департамент инфосистем Эстонии опубликовал обзор по кибербезопасности за 2016 год, в котором сообщил, что крупнейшее предприятие страны по переработке сланца Viru Keemia Grupp (VKG) стало жертвой кампании по кибершпионажу, предположительно, со стороны России. Об этом сообщает издание Geenius.

По информации ресурса, в 2016 году в компьютерных сетях VKG была замечена подозрительная активность. В ходе проверки специалисты обнаружили вредоносное ПО Mimikatz, способное извлекать незашифрованные пароли из оперативной памяти компьютеров. Также был выявлен ряд скрытых программ, использовавшихся для связи с управляющим сервером злоумышленников.

Анализ сетевого трафика и обнаруженные образцы вредоносного ПО позволяют предположить, что речь идет о целенаправленной атаке, указывается в докладе ведомства. Предположительно, организатором атаки является группировка APT28, также известная как Fancy Bear, которую подозревают в связях с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

По словам председателя правления VKG Ахти Асманна (Ahti Asmann), атака никак не повлияла на повседневную работу предприятия. "Вопрос просто в масштабах риска и его возможной реализации. Но это должен комментировать Департамент инфосистем", - отметил Асманн.

Securitylab

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