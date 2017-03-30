 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Эстония докладывает о кибершпионаже на заводе по переработке сланца

Эстония докладывает о кибершпионаже на заводе по переработке сланца


30.03.2017

Эстония докладывает о кибершпионаже на заводе по переработке сланца

Государственный департамент инфосистем Эстонии опубликовал обзор по кибербезопасности за 2016 год, в котором сообщил, что крупнейшее предприятие страны по переработке сланца Viru Keemia Grupp (VKG) стало жертвой кампании по кибершпионажу, предположительно, со стороны России. Об этом сообщает издание Geenius.

По информации ресурса, в 2016 году в компьютерных сетях VKG была замечена подозрительная активность. В ходе проверки специалисты обнаружили вредоносное ПО Mimikatz, способное извлекать незашифрованные пароли из оперативной памяти компьютеров. Также был выявлен ряд скрытых программ, использовавшихся для связи с управляющим сервером злоумышленников.

 Анализ сетевого трафика и обнаруженные образцы вредоносного ПО позволяют предположить, что речь идет о целенаправленной атаке, указывается в докладе ведомства. Предположительно, организатором атаки является группировка APT28, также известная как Fancy Bear, которую подозревают в связях с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

 По словам председателя правления VKG Ахти Асманна (Ahti Asmann), атака никак не повлияла на повседневную работу предприятия. "Вопрос просто в масштабах риска и его возможной реализации. Но это должен комментировать Департамент инфосистем", - отметил Асманн.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.