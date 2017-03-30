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    Хакеры из APT 28 не потрудились замести следы атак на Финляндию

Хакеры из APT 28 не потрудились замести следы атак на Финляндию


30.03.2017

Хакеры из APT 28 не потрудились замести следы атак на Финляндию

Согласно отчету полиции государственной безопасности Финляндии (Supo) о проделанной работе за 2016 год, работающие на правительство хакеры даже не пытаются скрыть свои следы. Речь идет об известной группировке APT 28 (она же Sofacy, Pawn Storm и Fancy Bear), часто связываемой с российскими спецслужбами.

Как сообщается в документе, в прошлом году возросло число кибератак на финскую зарубежную инфраструктуру и инфраструктуру безопасности, в том числе с целью шпионажа. Также участились попытки использования финских сетей для шпионажа против других стран. Количество атак на объекты критической инфраструктуры Финляндии, наоборот, уменьшилось.

 Относительно атак на зарубежную инфраструктуру и инфраструктуру безопасности в отчете Supo сообщается, что в основном за ними стояла группировка APT 28. По словам экспертов, хакеры даже не утруждались заметать свои следы. Согласно отчету, количество атак, так и оставшихся неизвестными финским властям, также могло возрасти.

 Как сообщили в Supo, в 2016 году эксперты зафиксировали несколько попыток сбора информации из сетей. В частности хакеров интересовали персональные данные ключевых фигур в правительстве и бизнесе. Власти Финляндии не обладают компетенцией выявлять или противодействовать систематическому сбору такой информации, предупреждает Supo, поэтому чиновникам нужно проявлять осторожность.

Securitylab

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