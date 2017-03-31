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    Преступники используют необычный формат URL для заражения жертв

Преступники используют необычный формат URL для заражения жертв


31.03.2017

Преступники используют необычный формат URL для заражения жертв

Исследователи из компании MalwarebytesLab обнаружили вредоносную кампанию, в рамках которой злоумышленники используют необычный формат URL для перенаправления на страницу, содержащую набор эксплоитов Rig, который, в свою очередь, загружает на компьютер жертвы вредоносное ПО Smoke Loader.

Как поясняется в блоге компании, при анализе вредоносного трафика исследователи обращают внимание на ряд аспектов, в том числе на имена хост-узлов и IP-адреса, используемые в атаках. Имя хоста может отображаться как доменное имя (например, http://example.com/), полное доменное имя (http://test.example.com) или IP-адрес (http://127.0.0.1/).

 IP-адрес представляет собой серию из 32 двоичных бит (единиц и нулей). Человеку прочесть двоичный IP-адрес очень сложно, поэтому 32 бита группируются по четыре 8-битных байта, в так называемые октеты. Для облегчения понимания каждый октет IP-адреса представлен в виде своего десятичного значения (значение каждого из четырех октетов находится в диапазоне от 0 до 255). Октеты разделяются десятичной точкой. Однако в ряде случаев октеты могут не разделяться точками http://2130706433/).

 С одним из таких случаев столкнулись специалисты MalwarebytesLab. В ходе анализа цепочки заражения Rig исследователи обнаружили имя хоста в формате http://1760468715, который Internet Explorer и Google Chrome без труда преобразовывали в более привычный IP-адрес (104.238.158.235). Исследователи выявили ряд скомпрометированных сайтов, переадресовывавших пользователей на URL http://1760468715, откуда происходило перенаправление на страницу, содержащую Rig.

Как полагают эксперты, путем использования не самого распространенного формата URL злоумышленники пытались усложнить идентификацию или обойти IP-фильтры.

Securitylab

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