Разработан новый метод извлечения данных из общего кэша виртуальных машин

31.03.2017







Группа исследователей из Технического университета Граца и компании Microsoft описали новую технику, позволяющую извлечь информацию из виртуальной машины Amazon Web Services путем получения доступа к кэш-памяти процессора, совместно используемого с другими "облачными" виртуальными машинами.

Каждый процесс системы способен управлять состоянием кэша с помощью команд выгрузки и загрузки содержимого оперативной памяти в кэш-память, одна виртуальная машина может извлекать из кэша содержимое памяти другой виртуальной машины.

С развитием облачных вычислений и виртуализации специалисты заинтересовались вопросом использования кэш-памяти процессоров с точки зрения установки скрытых каналов. Скрытый канал - неавторизаванный коммуникационный канал между двумя сторонами - отправителем и получателем. Как поясняют исследователи, кэш-память отлично подходит для установки скрытых каналов в виртуализированных средах, поскольку сам не является виртуализованным и используется несколькими виртуальными машинами, процессы которых исполняются на одном физическом процессоре. Как отмечается, процессы постоянно выполняемые операционной системой, гипервизором и приложениями создают довольно много шума, что усложняет создание стабильного коммуникационного канала. Кроме того, одним из недостатков скрытых каналов являются низкие скорости передачи данных (порядка нескольких бит в секунду).

Тем не менее, используя разработанный ими протокол, исследователям удалось создать на виртуальной машине Amazon EC2 "скрытый высокопропускной канал, способный поддерживать скорость передачи данных 45,09 КБ/с", и зашифровать его - новая техника устанавливает сеть TCP внутри кэш-памяти и передает данные по SSH.

Более подробно техника описана в докладе Hello from the Other Side: SSH over Robust Cache Covert Channels in the Cloud. Исследователи также опубликовали демонстрационное приложение на GitHub.

