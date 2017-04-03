Новый Android-вымогатель способен обходить антивирусы

03.04.2017

Исследователи из компании Zscaler обнаружили новый вариант вымогательского ПО для Android, который может уклоняться от обнаружения мобильными антивирусами. В настоящее время вредонос ориентирован на русскоязычных пользователей и, по словам экспертов, лишен функционала дешифрования. То есть, жертвы вымогателя не смогут разблокировать свои мобильные устройства и восстановить данные даже в случае выплаты выкупа.

Дистрибуция вымогательского ПО происходит через сторонние магазины приложений. Операторы вредоносной программы используют распространенный среди преступников метод - маскируют вредоносные приложения под популярные в Google Play Store программы.

После установки на системе вредоносное приложение ожидает четыре часа и затем начинает отображать всплывающие сообщения, запрашивающие права администратора. Даже если пользователь закроет уведомление, оно будет появляться до тех пор, пока вредоносная программа не получит требуемое. Далее вредонос блокирует экран устройства и отображает с сообщение о том, что данные пользователя зашифрованы и для их восстановления требуется заплатить выкуп в размере 500 рублей. Кроме того, в уведомлении содержится угроза отправить SMS-сообщение компрометирующего характера всем контактам жертвы, если требуемая сумма не будет выплачена.

По словам специалистов Zscaler, в процессе анализа исходного кода вредоноса они не обнаружили функции, отвечающие за проверку транзакций или отправку SMS-сообщений. Как полагают эксперты, вымогателю удается обойти антивирусы благодаря использованию качественно обфусцированного кода и техники Java Reflection для его исполнения. Кроме того, четырехчасовое "окно" позволяет вредоносу избежать обнаружения антивирусными решениями, полагающимися на динамический анализ.

Securitylab

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