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    Fancy Bear атаковали серверы IAAF

Fancy Bear атаковали серверы IAAF


03.04.2017

Fancy Bear атаковали серверы IAAF

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) заявила о кибератаке на свои серверы. Как передает Republic, в организации заявили, что к вторжению причастна хакерская группировка Fancy Bear.

 Несанкционированный доступ к сети IAAF был обнаружен 21 февраля. Под угрозой оказались данные о спортсменах, которые пользовались терапевтическими исключениями на употребление запрещенных веществ. В организации подчеркнули, что последствия атаки устранены.

 Fancy Bear — хакерская группировка, о которой неоднократно говорили как о российской. Ее обвиняли в попытках взлома правительственных ведомств Великобритании и ряде других нападений. Портал Dark Reading, сообщая о взломе группировкой компьютеров системы Mac OS, назвал их "российской национальной государственной группой" и отметил, что для атаки хакеры использовали русскоязычный pdf-файл, в котором содержатся слайды о будущем российской космической программы. Однако сами хакеры никогда не упоминали о своих связях с Россией.

 

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