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    "Эмулятор" Nintendo Switch используется для мошенничества

"Эмулятор" Nintendo Switch используется для мошенничества


04.04.2017

"Эмулятор" Nintendo Switch используется для мошенничества

Специалисты компании Symantec предупреждают о появлении в Сети YouTube-роликов и сайтов, предлагающих бесплатно скачать якобы эмулятор новой игровой консоли Nintendo Switch, выпущенной 3 марта нынешнего года.

Мошенники используют визуальную символику Nintendo, предоставляют пошаговую инструкцию по загрузке файла, а также демонстрируют запуск игры Legend of Zelda: Breath of the Wild. При попытке скачать фальшивый эмулятор пользователь будет перенаправлен на web-сайт, где он сможет получить код разблокировки при условии заполнения специального опросника. Как отмечают исследователи, некоторые сайты даже обещают возможность бесплатно получить Nintendo Switch, а также другие игровые консоли и призы.

 В некоторых случаях видео содержат ссылки при переходе по которым на компьютер пользователя загружаются инсталляторы OSX.Malcol (для Mac) и PUA.Downloader (для Windows), загружающие потенциально нежелательное ПО PUA.OneSystemCare. Данное приложение отображает неверные данные о производительности компьютера.

 Специалисты Symantec подчеркивают, что в настоящее время эмуляторов Nintendo Switch не существует. Исследователи рекомендуют пользователям остерегаться сайтов, предлагающих заполнить опросник в обмен на разблокировку контента, и поискать дополнительную информацию прежде,чем загружать то или иное приложение.

Securitylab

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