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    Хакеры создали вирус под видом "Одноклассников"

Хакеры создали вирус под видом "Одноклассников"


04.04.2017

Хакеры создали вирус под видом "Одноклассников"

Новый вирус-вымогатель для Android хакеры замаскировали под приложение российской социальной сети "Одноклассники". Об этом сообщается в блоге компании Zscaler, специализирующейся на защите интернет-трафика.

Вредоносное ПО можно скачать как в Google Play, так и в любом другом онлайн-магазине приложений. Этот вирус поначалу имитирует "Одноклассников", но через три-четыре часа после установки начинает требовать у владельца устройства права администратора и не позволяет продолжить работу приложения или удалить его.

Если же пользователь фальшивых "Одноклассников" выполнит запрос, гаджет заблокируется, а на экране появится сообщение: "Обслуживание вашего устройства приостановлено, а все ваши личные данные перенесены на наш сервер".

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