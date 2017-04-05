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    Хакер из Томска осужден на 7 лет за хищение свыше 489 млн рублей

Хакер из Томска осужден на 7 лет за хищение свыше 489 млн рублей


05.04.2017

Хакер из Томска осужден на 7 лет за хищение свыше 489 млн рублей

Октябрьский районный суд Томска вынес решение по делу в отношении жителя областного центра, признавшего себя виновным в хищении свыше 489 млн рублей, сообщает издание "SM-News" со ссылкой на свои источники.

По данным информагентства, в период с марта по август 2015 года подсудимый и его сообщники похитили у двух кредитных учреждений свыше 489 млн рублей путем заражения сетевой инфраструктуры организаций вредоносным ПО.

 Таким образом злоумышленники получили несанкционированный удаленный доступ к компьютерным данным и смогли вмешиваться в работу средств хранения, обработки и передачи информации. Преступники обналичивали деньги в различных банкоматах, расположенных на территории РФ.

 Решением суда хакер был приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также подсудимый обязан выплатить штраф в размере похищенной суммы. Приговор в действие пока не вступил.

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