 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    "Объединенный Киберхалифат" опубликовал данные свыше 8 тыс. человек

"Объединенный Киберхалифат" опубликовал данные свыше 8 тыс. человек


06.04.2017

"Объединенный Киберхалифат" опубликовал данные свыше 8 тыс. человек

Поддерживающая террористическую организацию ДАИШ (ИГИЛ, запрещена в РФ) киберпреступная группировка "Объединенный Киберхалифат" (United Cyber Caliphate) опубликовала персональные данные 8 786 граждан США и Великобритании. Хакеры выпустили шокирующее видео с призывом уничтожить указанных в списке лиц.

Ролик начинается с предупреждения США: "У нас есть послание американцам и в особенности Дональду Трампу. Знайте, наша война против вас продолжается. Знайте, что ваши контратаки только делают нас сильнее. Киберхалифат предпринимает новые шаги протии вас".

 Сначала видео стало доступно закрытой группе в Telegram, а затем было опубликовано открыто. Как сообщает Fox News со ссылкой на экспертов неправительственной контртеррористической организации SITE, 7 тыс. указанных в списке человек являются гражданами США. Террористы опубликовали их имена и домашние адреса. В настоящее время специалисты SITE пытаются определить источник утечки и найти связующее звено между попавшими в список лицами.

 В "Объединенный Киберхалифат" входят три хакерские группировки, в том числе печально известный "Киберхалифат". Напомним, около года назад организация опубликовала аналогичный список, в который вошли американские чиновники, в том числе служащие Госдепартамента США.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.