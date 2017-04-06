"Объединенный Киберхалифат" опубликовал данные свыше 8 тыс. человек

06.04.2017







Поддерживающая террористическую организацию ДАИШ (ИГИЛ, запрещена в РФ) киберпреступная группировка "Объединенный Киберхалифат" (United Cyber Caliphate) опубликовала персональные данные 8 786 граждан США и Великобритании. Хакеры выпустили шокирующее видео с призывом уничтожить указанных в списке лиц.

Ролик начинается с предупреждения США: "У нас есть послание американцам и в особенности Дональду Трампу. Знайте, наша война против вас продолжается. Знайте, что ваши контратаки только делают нас сильнее. Киберхалифат предпринимает новые шаги протии вас".

Сначала видео стало доступно закрытой группе в Telegram, а затем было опубликовано открыто. Как сообщает Fox News со ссылкой на экспертов неправительственной контртеррористической организации SITE, 7 тыс. указанных в списке человек являются гражданами США. Террористы опубликовали их имена и домашние адреса. В настоящее время специалисты SITE пытаются определить источник утечки и найти связующее звено между попавшими в список лицами.

В "Объединенный Киберхалифат" входят три хакерские группировки, в том числе печально известный "Киберхалифат". Напомним, около года назад организация опубликовала аналогичный список, в который вошли американские чиновники, в том числе служащие Госдепартамента США.

Securitylab

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