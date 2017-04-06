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    Представители Лаботатории Касперского рассказали об атаке на бразильский банк

Представители Лаботатории Касперского рассказали об атаке на бразильский банк


06.04.2017

Представители Лаботатории Касперского рассказали об атаке на бразильский банк

На конференции Security Analyst Summit эксперты "Лаборатории Касперского" рассказали о сложном киберограблении одного из крупнейших бразильских банков, имевшем место прошлой осенью. Злоумышленники взломали DNS финорганизации, в течение пяти часов имели полный доступ к ее online-сервисам и перехватывали все транзакции.

В ходе атаки хакеры использовали действительный SSL-сертификат и Google Cloud для поддержки фальшивой инфраструктуры банка. Исследователи не уточнили название пострадавшей финорганизации, однако известно, что киберпреступники скомпрометировали 36 ее доменов наряду с почтовым и FTP-сервером. Сначала злоумышленники взломали сети DNS-провайдера Registro.br, чьими услугами пользуется банк, тем самым получив доступ к учетной записи финорганизации.

 Каким образом хакерам удалось проникнуть в сети провайдера, неизвестно. По мнению экспертов ЛК, взлом был осуществлен как минимум за пять месяцев до непосредственной атаки на банк. Получив доступ к online-сервисам, злоумышленники заражали компьютеры пользователей вредоносным ПО, замаскированным под плагин безопасности Trusteer. Вредонос мог отключать установленные на атакуемой системе продукты безопасности, похищать учетные данные и списки контактов электронной почты.

 По словам экспертов ЛК, ранее им не доводилось наблюдать столь масштабные атаки. "До сих пор подобные атаки никогда не осуществлялись в таких масштабах", - цитирует издание Dark Reading руководителя исследовательской команды ЛК в Южной Америке Дмитрия Бестужева.

Securitylab

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