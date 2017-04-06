Представители Лаботатории Касперского рассказали об атаке на бразильский банк

06.04.2017





На конференции Security Analyst Summit эксперты "Лаборатории Касперского" рассказали о сложном киберограблении одного из крупнейших бразильских банков, имевшем место прошлой осенью. Злоумышленники взломали DNS финорганизации, в течение пяти часов имели полный доступ к ее online-сервисам и перехватывали все транзакции.

В ходе атаки хакеры использовали действительный SSL-сертификат и Google Cloud для поддержки фальшивой инфраструктуры банка. Исследователи не уточнили название пострадавшей финорганизации, однако известно, что киберпреступники скомпрометировали 36 ее доменов наряду с почтовым и FTP-сервером. Сначала злоумышленники взломали сети DNS-провайдера Registro.br, чьими услугами пользуется банк, тем самым получив доступ к учетной записи финорганизации.

Каким образом хакерам удалось проникнуть в сети провайдера, неизвестно. По мнению экспертов ЛК, взлом был осуществлен как минимум за пять месяцев до непосредственной атаки на банк. Получив доступ к online-сервисам, злоумышленники заражали компьютеры пользователей вредоносным ПО, замаскированным под плагин безопасности Trusteer. Вредонос мог отключать установленные на атакуемой системе продукты безопасности, похищать учетные данные и списки контактов электронной почты.

По словам экспертов ЛК, ранее им не доводилось наблюдать столь масштабные атаки. "До сих пор подобные атаки никогда не осуществлялись в таких масштабах", - цитирует издание Dark Reading руководителя исследовательской команды ЛК в Южной Америке Дмитрия Бестужева.

Securitylab

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