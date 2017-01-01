    Журнал Information Security №1/2017: читайте свежий номер!

Защита автоматизированных систем управления технологических процессов традиционно стала главной темой первого номера журнала. Несмотря на развитие рынка, реального практического опыта по обеспечению защиты АСУ ТП в России очень мало. Но и его оказалось достаточно экспертам, чтобы выявить некоторые риски системного характера, возникающие при реализации проектов по обеспечению защиты:
Регулярно исследовательские центры публикуют аналитические отчеты и прогнозируют, что к 2020 или 2022 г. количество устройств превысит 16, а то и 20 млрд. Однако можно посчитать, сколько существующих бытовых устройств уже имеют доступ к Интернету, или даже предположить, каким образом "умные вещи" изменят работу каждого из нас. Упростят ли они жизнь? Или только пополнят списки устройств для взлома? Об этом читайте здесь: