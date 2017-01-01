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    Журнал Information Security №1/2017: читайте свежий номер!

Журнал Information Security №1/2017: читайте свежий номер!


04.04.2017

Журнал Information Security №1/2017 читайте свежий номер!

Вышел первый номер журнала Information Security 2017. Главными темами номера стали "Защита АСУ ТП" и "Интернет вещей".

Ваш персональный экземпляр ждет вас http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/

 

В фокусе:

* Защита технологических сетей http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/12

* Проблемы отечественной криптографии http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/10

 

Спецраздел: Защита АСУ ТП

Защита автоматизированных систем управления технологических процессов традиционно стала главной темой первого номера журнала. Несмотря на развитие рынка, реального практического опыта по обеспечению защиты АСУ ТП в России очень мало. Но и его оказалось достаточно экспертам, чтобы выявить некоторые риски системного характера, возникающие при реализации проектов по обеспечению защиты:

*Специфика защиты АСУ ТП http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/16

*Особенности обеспечения безопасности критической инфраструктуры http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/18

Спецпроект: Интернет вещей

Регулярно исследовательские центры публикуют аналитические отчеты и прогнозируют, что к 2020 или 2022 г. количество устройств превысит 16, а то и 20 млрд. Однако можно посчитать, сколько существующих бытовых устройств уже имеют доступ к Интернету, или даже предположить, каким образом "умные вещи" изменят работу каждого из нас. Упростят ли они жизнь? Или только пополнят списки устройств для взлома? Об этом читайте здесь:

* Факторы, влияющие на рост рынка IoT http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/26

* Развитие IoT-рынка http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/30

* Рекордсмен по взломам http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/35

 

Ключевыми темами номера стали

* Университеты как двигатель технологического развития http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/22

* Современные компьютерные угрозы: что реально угрожает бизнесу? http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/36

* Как осуществляется сбор киберулик http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/38

* Современные тенденции кибербезопасности http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/42

* Доверенная информационная среда и противодействие подмене данных и атакам на каналы управления http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/46

* Как обосновать расходы на информационную безопасность http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/48

* "Пока гром не грянет – мужик не перекрестится" http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/49

 

До встречи на страницах журнала "Информационная безопасность/Information Security"

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Для размещения рекламы и по вопросам редакционного сотрудничества обращайтесь к Екатерине Данилиной, главному редактору журнала Information Security:

Danilina@groteck.ru

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