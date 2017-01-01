Журнал Information Security №1/2017: читайте свежий номер! Tweet

Журнал Information Security №1/2017: читайте свежий номер!

04.04.2017 04.04.2017



Вышел первый номер журнала Information Security 2017. Главными темами номера стали "Защита АСУ ТП" и "Интернет вещей". Вышел первый номер журнала Information Security 2017. Главными темами номера стали "Защита АСУ ТП" и "Интернет вещей". Ваш персональный экземпляр ждет вас http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/ В фокусе: * Защита технологических сетей http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/12 * Проблемы отечественной криптографии http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/10 Спецраздел: Защита АСУ ТП Защита автоматизированных систем управления технологических процессов традиционно стала главной темой первого номера журнала. Несмотря на развитие рынка, реального практического опыта по обеспечению защиты АСУ ТП в России очень мало. Но и его оказалось достаточно экспертам, чтобы выявить некоторые риски системного характера, возникающие при реализации проектов по обеспечению защиты: *Специфика защиты АСУ ТП http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/16 *Особенности обеспечения безопасности критической инфраструктуры http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/18 Спецпроект: Интернет вещей Регулярно исследовательские центры публикуют аналитические отчеты и прогнозируют, что к 2020 или 2022 г. количество устройств превысит 16, а то и 20 млрд. Однако можно посчитать, сколько существующих бытовых устройств уже имеют доступ к Интернету, или даже предположить, каким образом "умные вещи" изменят работу каждого из нас. Упростят ли они жизнь? Или только пополнят списки устройств для взлома? Об этом читайте здесь: * Факторы, влияющие на рост рынка IoT http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/26 * Развитие IoT-рынка http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/30 * Рекордсмен по взломам http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/35 Ключевыми темами номера стали * Университеты как двигатель технологического развития http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/22 * Современные компьютерные угрозы: что реально угрожает бизнесу? http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/36 * Как осуществляется сбор киберулик http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/38 * Современные тенденции кибербезопасности http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/42 * Доверенная информационная среда и противодействие подмене данных и атакам на каналы управления http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/46 * Как обосновать расходы на информационную безопасность http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/48 * "Пока гром не грянет – мужик не перекрестится" http://www.itsec.ru/imag/insec-1-2017/49 До встречи на страницах журнала "Информационная безопасность/Information Security" Читайте, подписывайтесь, становитесь авторами и партнерами выпусков, ищите журналы "Информационная безопасность/Information Security" на всех крупных отраслевых мероприятиях! Компания "Гротек" приглашает поставщиков оборудования и услуг представить свои продукты, решения, сервисы и лучший опыт в журнале "Информационная безопасность/Information Security". Для размещения рекламы и по вопросам редакционного сотрудничества обращайтесь к Екатерине Данилиной, главному редактору журнала Information Security: Danilina@groteck.ru +7 (495) 647 04 42, доб. 22-70 Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

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