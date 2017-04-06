InfoSecurity Russia 2017: межсетевые экраны

06.04.2017







Согласно данным IDC в четвертом квартале 2016 года мировой рынок устройств безопасности вырос как в денежном, так и в количественном выражении. Главным фактором роста рынка является спрос на системы UTM. За пять лет их продажи выросли почти в три раза, и в 2016 году достигли $5,6 млрд. Выросли также продажи межсетевых экранов (на 10,4%) и систем управления содержимым (на 0,8%).

Представить свою продукт или услугу по виртуализации на InfoSecurity Russia 2017 https://www.groteck.com/isr-2017/booking

Сегодня межсетевые экраны не только защищают периметр сети, но и создают дополнительные возможности обеспечения безопасности. Так, например, в области межсетевого экранирования есть "нишевые" составляющие, в частности МЭ для приложений, СУБД, виртуальных инфраструктур и т.д. И поэтому выбор межсетевого экрана для многих остается непростой задачей, ведь от него требуется совершенно новый уровень функциональности, поскольку на первый план выходит всесторонняя поддержка бизнес-процессов, а не их блокировка.

Помогите заказчику сделать правильный выбор на выставке InfoSecurity Russia 2017, представив свою продукцию https://www.groteck.com/isr-2017/booking

О своих межсетевых экранах вы можете рассказать уже сегодня в техническом обозрении журнала "Информационная безопасность" №2/2017 и представить 2 продукта.

Для участия в выставке вы можете заполнить анкету здесь: https://www.groteck.com/isr-2017/booking

Или связаться с Екатериной Данилиной Danilina@groteck.ru +7 (495) 647-04-42 доб. 22-70

Добавить комментарий