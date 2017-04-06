    InfoSecurity Russia 2017: межсетевые экраны

Согласно данным IDC в четвертом квартале 2016 года мировой рынок устройств безопасности вырос как в денежном, так и в количественном выражении. Главным фактором роста рынка является спрос на системы UTM. За пять лет их продажи выросли почти в три раза, и в 2016 году достигли $5,6 млрд. Выросли также продажи межсетевых экранов (на 10,4%) и систем управления содержимым (на 0,8%).
Сегодня межсетевые экраны не только защищают периметр сети, но и создают дополнительные возможности обеспечения безопасности. Так, например, в области межсетевого экранирования есть "нишевые" составляющие, в частности МЭ для приложений, СУБД, виртуальных инфраструктур и т.д. И поэтому выбор межсетевого экрана для многих остается непростой задачей, ведь от него требуется совершенно новый уровень функциональности, поскольку на первый план выходит всесторонняя поддержка бизнес-процессов, а не их блокировка.