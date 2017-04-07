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    СМИ: Потерпевшими по делу "Шалтая-Болтая" признали Киселева и помощника Путина

СМИ: Потерпевшими по делу "Шалтая-Болтая" признали Киселева и помощника Путина


07.04.2017

СМИ Потерпевшими по делу "Шалтая-Болтая" признали Киселева и помощника Путина

Ведущий Дмитрий Киселев и помощник президента РФ Андрей Белоусов признаны потерпевшими по делу хакерской группы "Шалтай-Болтай", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

 Кроме того, статус потерпевших получили топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков и Елена Морозова из группы "Сумма". Оснований для признания потерпевшими пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой и замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко следствие не нашло.

 Сообщается также, что лидеру хакерской группы Владимиру Аникееву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ему вменяют шесть эпизодов взлома почты.

 В начале марта Лефортовский суд продлил арест Аникеева до 8 мая. До этого адвокат Руслан Коблев сообщил, что Аникеев отрицает политический характер деятельности группы. По его словам, целью деятельности хакеров была свобода информации в интернете. Аникеев также отрицает шантаж людей, чью почту они взламывали. Лидер хакерской группы признает вину по делу, в котором пока фигурирует лишь один эпизод о неправомерном доступе к электронной почте Кислякова.

Лениздат

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