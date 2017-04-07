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    Новое вредоносное ПО BrickerBot блокируют устройства

Новое вредоносное ПО BrickerBot блокируют устройства


07.04.2017

Новое вредоносное ПО BrickerBot блокируют устройства

Исследователи компании Radware обнаружили новое вредоносное ПО BrickerBot, предназначенное для устройств "Интернета вещей" (IoT). Атаки с его применением начались 20 марта текущего года и продолжаются по сей день.

Если быть точнее, эксперты обнаружили два образца вредоноса – BrickerBot.1 и BrickerBot.2, атакующие устройства, работающие исключительно на базе Linux BusyBox. Первый этап атаки для обоих одинаковый.  Сначала BrickerBot находит доступное через интернет устройство с открытым Telnet-портом и с помощью брутфорса подбирает учетные данные.

 Подобно другим образцам вредоносного ПО для IoT-устройств, таким как Mirai, Hajime и LuaBot, BrickerBot использует список известных заводских паролей и логинов. Если владелец атакуемого устройства не сменил установленные по умолчанию учетные данные, вредонос авторизуется и выполняет ряд Linux-команд. Далее оба варианта BrickerBot уже действуют по-разному. Каждый из них выполняет свой набор команд, однако цель их одинаковая – заблокировать работу IoT-устройства.

 Эксперты называют подобную атаку PDoS-атакой (Permanent Denial of Service – постоянный отказ в обслуживании) или "phlashing". С помощью только одного ханипота всего за четыре дня исследователи Radware зафиксировали 1 895 попыток атак.

 По словам экспертов, для распространения каждого варианта вредоноса используется своя отдельная инфраструктура. Атаки с применением BrickerBot.1 осуществляются с IP-адресов по всему миру и связаны с сетевыми устройствами производства американской компании Ubiquiti (точками доступа и мостами с устаревшими версиями SSH-сервера Dropbear).

 Вариант BrickerBot.2 является более сложным и выполняет больше команд. В ходе атак с его применением злоумышленники используют выходные узлы Tor, поэтому отследить их источник практически невозможно. В отличие от первой версии, вторая применялась только в 333 атаках.

 BrickerBot существенно отличается от другого вредоносного ПО для IoT-устройств, поскольку не объединяет взломанные системы в ботнеты для перенаправления вредоносного трафика или осуществления DDoS-атак. Польза от способности превращать устройство в бесполезный кирпич пока неясна. Она может пригодиться, если злоумышленники захотят вывести из строя незащищенные IoT-устройства. При этом они могут преследовать благие цели, например, привлечь внимание к проблемам безопасности "Интернета вещей".

Securitylab

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