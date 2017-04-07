Владельцам iPhone и iPad угрожает мошенническая кампания

07.04.2017







Бытует мнение, что вредоносные рекламные кампании в основном ориентированы на пользователей систем под управлением Windows, однако злоумышленники все чаще обращают внимание и на другие платформы, в том числе мобильные. Специалисты компании MalwarebytesLabs обнаружили мошенническую кампанию, направленную на владельцев iOS-устройств. В рамках кампании ее организаторы продвигают сомнительное бесплатное VPN-приложение My Mobile Secure через рекламу на популярных торрент-трекерах.

Как сообщают исследователи, на экране отображается уведомление о том, что устройство якобы инфицировано вредоносным ПО, и для его удаления необходимо загрузить бесплатное приложение My Mobile Secure. Для его активации пользователю предлагается присоединиться к исследовательскому сообществу MobileXpression.

Согласно информации на сайте сервиса, MobileXpression представляет собой исследовательскую платформу, предназначенную для изучения поведения пользователей мобильных устройств в интернете, что довольно странно для VPN-приложения. Цель таких продуктов, наоборот, заключается в анонимизации активности пользователя в интернете, отмечают исследователи.

Приложение собирает самые разнообразные данные, в том числе техническую информацию об устройстве (аппаратном обеспечении, установленных приложениях, объеме памяти и т.д.), услугами какого оператора связи пользуется его владелец, контактные данные, информацию об активности в интернете, длительности совершаемых звонков, содержании текстовых сообщений и заголовков электронных писем, загружаемых приложениях и файлах, использовании камеры и других утилит на устройстве и пр.

Как пояснили исследователи, VPN-продукт вообще не должен собирать подобные данные. По их словам, к выбору VPN-сервиса следует относиться с осторожностью и обращать внимание на компании-разработчики таких приложений, их политику и руководствоваться только настоящими отзывами о продукте.

Securitylab

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