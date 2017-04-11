    InfoSecurity Russia 2017: NFC-технологии

20 сентября в День финансовой безопасности на InfoSecurity Russia соберутся руководители отделов защиты информации и департаментов информационной безопасности банков, ритейла и телекома – ведущих отраслей, использующих NFC-технологии.
Вопросы обеспечения безопасности NFC-технологии поднимались ведущими экспертами на конференции "Карты. Платежи. Мобильность", которую посетили более 300 человек. Среди докладчиков и посетителей конференции 2016 года: НСПК, Гознак, QIWI, МТС, Газпромбанк, Банк "Санкт-Петербург", Альфа-Банк, банк "Открытие", Эльдорадо, Спортмастер, Wildberries, X5 Retail Group, Сбербанк России, Ростелеком, Мегафон, Вымпелком, Евросеть, DHL и другие.
Экспоненты получат уникальную возможность продемонстрировать свои решения крупным заказчикам, заинтересованным в данной технологии и высказать свое экспертное мнение на конференции "Карты. Платежи. Мобильность".
Согласно данным прошлого года, заинтересованными в данной технологии оказались 37% посетителей выставки InfoSecurity Russia.