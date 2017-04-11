InfoSecurity Russia 2017: NFC-технологии

11.04.2017







20 сентября в День финансовой безопасности на InfoSecurity Russia соберутся руководители отделов защиты информации и департаментов информационной безопасности банков, ритейла и телекома – ведущих отраслей, использующих NFC-технологии.

Приглашаем дистрибьютеров и вендоров оборудования и решений в сфере смарт-карт, RFID и NFC-технологий принять участие в экспозиции 2017 года https://www.groteck.com/isr-2017/booking

Вопросы обеспечения безопасности NFC-технологии поднимались ведущими экспертами на конференции "Карты. Платежи. Мобильность", которую посетили более 300 человек. Среди докладчиков и посетителей конференции 2016 года: НСПК, Гознак, QIWI, МТС, Газпромбанк, Банк "Санкт-Петербург", Альфа-Банк, банк "Открытие", Эльдорадо, Спортмастер, Wildberries, X5 Retail Group, Сбербанк России, Ростелеком, Мегафон, Вымпелком, Евросеть, DHL и другие.

Экспоненты получат уникальную возможность продемонстрировать свои решения крупным заказчикам, заинтересованным в данной технологии и высказать свое экспертное мнение на конференции "Карты. Платежи. Мобильность".

Согласно данным прошлого года, заинтересованными в данной технологии оказались 37% посетителей выставки InfoSecurity Russia.

Для участия в выставке вы можете заполнить анкету здесь: https://www.groteck.com/isr-2017/booking

По вопросам участия в деловой программе обращайтесь к Екатерине Данилиной Danilina@groteck.ru +7 (495) 647-04-42 доб. 22-70

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