Журнал "Информационная безопасность": криптография в каждом номере

12.04.2017







На протяжении всей своей истории, человечество старалось скрыть ту или иную информацию. Из этого желания и возникла такая наука как криптография. Где она сейчас используется и для каких целей, с какими сложностями сталкиваются компании при выборе и внедрении криптографического продукта можно узнать в постоянной рубрике журнала Information Security.

http://www.itsec.ru/imag/

В продуктовом портфеле вашей компании есть средства криптографическои? защиты информации? Расскажите о них в майском номере журнала Information Security.

На протяжении всего 2017 года в журнале Information Security будут подниматься следующие темы:

- Обзор средств криптографической защиты информации;

- Криптография как средство борьбы с утечками;

- Шифрование данных на предприятии;

- Анализ кода и технологии защиты;

- Шифрование съемных носителеи? информации;

- Аутентификация и электронная подпись для Web-приложении? и облачных сервисов.

Своим опытом в области криптографии на страницах журнала Information Security делились: один из первых шифропанков и "пионер" криптографии с открытым ключом – Уитфилд Диффи, Александр Баранов, АО "ГНИВЦ" ФНС России, Григорий Маршалко, ТК 26, Юрий Романец, "АНКАД", Станислав Смышляев, КРИПТО-ПРО, Николай Микулич, Национальный центр электронных услуг Белоруссии, Владимир Воротников, "С-Терра СиЭсПи", Веста Матвеева, Group-IB и другие эксперты.

Материалы во второй номер принимаются до 21 апреля.

У вас есть интересная тема? Вы готовы поделиться кейсом? Хотите рассказать о вашем решении или продукте? Жду от вас feedback на электронный адрес: Danilina@groteck.ru