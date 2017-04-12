Журнал "Информационная безопасность": криптография в каждом номере
12.04.2017
На протяжении всей своей истории, человечество старалось скрыть ту или иную информацию. Из этого желания и возникла такая наука как криптография. Где она сейчас используется и для каких целей, с какими сложностями сталкиваются компании при выборе и внедрении криптографического продукта можно узнать в постоянной рубрике журнала Information Security.
- Аутентификация и электронная подпись для Web-приложении? и облачных сервисов.
Своим опытом в области криптографии на страницах журнала Information Security делились: один из первых шифропанков и "пионер" криптографии с открытым ключом – Уитфилд Диффи, Александр Баранов, АО "ГНИВЦ" ФНС России, Григорий Маршалко, ТК 26, Юрий Романец, "АНКАД", Станислав Смышляев, КРИПТО-ПРО, Николай Микулич, Национальный центр электронных услуг Белоруссии, Владимир Воротников, "С-Терра СиЭсПи", Веста Матвеева, Group-IB и другие эксперты.
Материалы во второй номер принимаются до 21 апреля.
У вас есть интересная тема? Вы готовы поделиться кейсом? Хотите рассказать о вашем решении или продукте? Жду от вас feedback на электронный адрес: Danilina@groteck.ru