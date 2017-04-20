ТБ Форум 2018: кластер "Защита информации и связи" соберет ключевых заказчиков с серьезными бюджетами

20.04.2017







50% посетителей ТБ Форума заинтересованы в решениях по информационной безопасности. Статистика подтверждает и высокое качество аудитории: 13% имеют годовые бюджеты на обеспечение безопасности от 30 до 100 млн рублей, 19% — свыше 100 млн рублей.

Среди участников — руководители по информационной безопасности крупных корпоративных и государственных заказчиков: Росатом, РусГидро, Газпром добыча Ямбург, Газпром информ, Газпром инвест Юг, АО "ОСК", ФГУП "Гостехстрой", "НПО "Техномаш", Мобильные ТелеСистемы, МегаФон Ритейл, ФКП ГК НИПАС, АКБ "Терра", Русский Славянский Банк, АВТОТОРГБАНК, РЖД-Аттестационный центр, Московский Метрополитен, Корпорация "Тольяттиазот"; ДИТ города Москвы, Минздрав Московской области, Арбитражный суд Московского Округа, Государственное автономное учреждение Тульской области "Центр информационных технологий", Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Башкортостан, Правительство Иркутской области и другие.

Алексей Полторак, начальник планового отдела ООО "Эн-Эс-Джи" (на фото): "В ТБ Форуме участвовали и в прошлом году, как и в других мероприятиях компании "Гротек". Нам прежде всего нравится уровень посетителей, которые могут стать нашими клиентами. Это серьезные люди, серьезные специалисты, руководители, с которыми приятно общаться. Это действительно серьезное мероприятие, которое заслуживает того, чтобы в нем принять участие".

На ТБ Форуме 2018 в рамках кластера "Защита информации и связи" состоится конференция "Актуальные вопросы защиты информации". Организатор — ФСТЭК России.

К участию приглашены представители регуляторов - ФСТЭК России, ФСБ России, СВР, ФСО, Минобороны, Минкомсвязи; руководители отделов защиты информации и департаментов ИБ крупнейших предприятий всех отраслей российской экономики.

Производители, разработчики и интеграторы могут продемонстрировать новейшие продукты и современные технологии для обеспечения информационной безопасности в экспозиции и рассказать о своих решениях в рамках деловой программы.

Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:

Ольга Иншакова, Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162), inshakova@groteck.ru

ТБ Форум

13-15 февраля 2018, Крокус Экспо

www.tbforum.ru

Добавить комментарий