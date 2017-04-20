InfoSecurity Russia 2017: специалисты промышленных предприятий и банков интересуются решениями для криптографии
20.04.2017
Согласно статистике: 62% посетителей выставки InfoSecurity Russia интересуются средствами криптографической защиты информации (среди них регуляторы и государственные заказчики, представители промышленных предприятий и банков).
Квантовая криптография на наших глазах превращается из чисто теоретической науки в одно из первых практических приложений квантовой информатики. Данное направление бурно развивается в последние десятилетия на стыке квантовой механики и теории вычислений, информации и криптографии. Так, уже к 2019 году в России должна появиться технология квантовой криптографии для быстрых каналов связи и необходимое для этого оборудование.
Поделиться кейсами и обсудить тренды рынка в условиях меняющихся требований законодательства и особенностей экономической и внешнеполитической ситуации специалисты-практики в сфере криптографии и защиты информации, эксперты отрасли и представители академической науки смогут 21 сентября в рамках конференции "Актуальные вопросы криптографии".