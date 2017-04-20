InfoSecurity Russia 2017: специалисты промышленных предприятий и банков интересуются решениями для криптографии

20.04.2017







Согласно статистике: 62% посетителей выставки InfoSecurity Russia интересуются средствами криптографической защиты информации (среди них регуляторы и государственные заказчики, представители промышленных предприятий и банков).

Приглашаем вендоров и дистрибьютеров средств криптографической защиты информации принять участие в экспозиции 2017 года https://www.groteck.com/isr-2017/booking

Квантовая криптография на наших глазах превращается из чисто теоретической науки в одно из первых практических приложений квантовой информатики. Данное направление бурно развивается в последние десятилетия на стыке квантовой механики и теории вычислений, информации и криптографии. Так, уже к 2019 году в России должна появиться технология квантовой криптографии для быстрых каналов связи и необходимое для этого оборудование.

Поделиться кейсами и обсудить тренды рынка в условиях меняющихся требований законодательства и особенностей экономической и внешнеполитической ситуации специалисты-практики в сфере криптографии и защиты информации, эксперты отрасли и представители академической науки смогут 21 сентября в рамках конференции "Актуальные вопросы криптографии".

Участие в выставке: https://www.groteck.com/isr-2017/booking

Участие в деловой программе: Екатерина Данилина

+7 (495) 647-04-42 доб. 22-70, danilina@groteck.ru

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