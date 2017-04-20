 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    InfoSecurity Russia 2017: специалисты промышленных предприятий и банков интересуются решениями для криптографии

InfoSecurity Russia 2017: специалисты промышленных предприятий и банков интересуются решениями для криптографии


20.04.2017

InfoSecurity Russia 2017 специалисты промышленных предприятий и банков интересуются решениями для криптографии

Согласно статистике: 62% посетителей выставки InfoSecurity Russia интересуются средствами криптографической защиты информации (среди них регуляторы и государственные заказчики, представители промышленных предприятий и банков).

Приглашаем вендоров и дистрибьютеров средств криптографической защиты информации принять участие в экспозиции 2017 года https://www.groteck.com/isr-2017/booking

Квантовая криптография на наших глазах превращается из чисто теоретической науки в одно из первых практических приложений квантовой информатики. Данное направление бурно развивается в последние десятилетия на стыке квантовой механики и теории вычислений, информации и криптографии. Так, уже к 2019 году в России должна появиться технология квантовой криптографии для быстрых каналов связи и необходимое для этого оборудование.

Поделиться кейсами и обсудить тренды рынка в условиях меняющихся требований законодательства и особенностей экономической и внешнеполитической ситуации специалисты-практики в сфере криптографии и защиты информации, эксперты отрасли и представители академической науки смогут 21 сентября в рамках конференции "Актуальные вопросы криптографии".

Участие в выставке: https://www.groteck.com/isr-2017/booking

Участие в деловой программе: Екатерина Данилина

+7 (495) 647-04-42 доб. 22-70, danilina@groteck.ru

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.