С-Терра Клиент и ESMART Token ГОСТ

25.04.2017





Компании "С-Терра СиЭсПи" и "ISBC" успешно завершили тестирование совместимости VPN-продукта С-Терра Клиент и токена ESMART Token ГОСТ.

Тестирование подтвердило, что электронный идентификатор ESMART Token ГОСТ, выпускаемый российской группой компаний "ISBC", корректно работает в качестве отчуждаемого ключевого носителя с VPN-продуктами С-Терра Клиент версий 4.1 и 4.2 компании "С-Терра СиЭсПи".

ESMART Token ГОСТ является персональным средством формирования электронной подписи (ЭП) с неизвлекаемым закрытым ключом, выполненным в виде металлического USB-токена. ESMART Token ГОСТ построен на базе отечественной микросхемы MIK 51, сертифицирован ФСБ России и гарантирует высокую степень информационной безопасности.

С-Терра Клиент представляет собой программный VPN-продукт, использующий протоколы IPsec и криптоалгоритмы ГОСТ и предназначенный для защиты и пакетной фильтрации трафика пользовательских устройств, работающих на ОС Windows. Продукт сертифицирован ФСБ России и ФСТЭК России и позволяет выполнить требования российского законодательства в области информационной безопасности.

"Использование в качестве ключевого носителя токена российской компании "ISBC", произведенного на базе микросхемы, также созданной в России, позволяет соответствовать современным тенденциям импортозамещения, – отметил Александр Веселов, руководитель отдела технического консалтинга ООО "С-Терра СиЭсПи". – Спектр отечественных токенов, совместимых с С-Терра Клиент, стал шире, и теперь у наших пользователей появилась возможность более гибкого выбора средств усиленной аутентификации".

Полученные результаты тестирования позволяют включить ESMART Token ГОСТ в перечень токенов, рекомендованных к использованию в качестве средства дополнительной аутентификации при работе с С-Терра Клиент версий 4.1 и 4.2.

"Для нас очень важна совместимость электронных идентификаторов ESMART с продуктами ведущих компаний, поставляющих решения для защиты информации. Доказанная совместимость с С-Терра Клиент позволяет с уверенностью сказать, что наши компании не стоят на месте и продолжают развиваться, предоставляя пользователям лучшие решения", – прокомментировал окончание испытаний Водяшко Георгий, старший менеджер департамента информационной безопасности ГК "ISBC".

Продукты С-Терра Клиент и ESMART Token ГОСТ имеют сертификаты ФСБ России и ФСТЭК России и могут применяться для защиты сетей связи, к которым предъявляются повышенные требования к безопасности в соответствии с российским законодательством, в том числе, в информационных системах государственных организаций, банков, промышленных предприятий.

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