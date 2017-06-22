В Сеть утекла запись закрытого мероприятия Apple, посвященного борьбе с утечками

22.06.2017







В начале июня в компании Apple прошла внутренняя презентация, посвященная борьбе с утечкой информации о находящихся в разработке продуктах компании. Через некоторое время аудиозапись, сделанная во время этой презентации, попала в распоряжение издания The Outline.

Как пишет TJ, мероприятие под названием "Остановить утечки: хранение конфиденциальной информации в Apple" посетили около 100 человек, а вели его специалисты компании по информационной безопасности Дэвид Райс, Ли Фридман и Дженни Хабберт. Они несколько раз напомнили собравшимся о том, что им нельзя делиться информацией о работе ни с кем, включая родственников. При этом участников совещания заверили, что руководство не читает их электронную почту и не ведет за ними слежку.

В презентации говорилось, что наиболее масштабные утечки информации о продуктах Apple ранее происходили на заводах в Китае. Одной из таких утечек стало появление в Сети фотографий iPhone 5 в 2012 году. Речь также шла и о массовой продаже комплектующих. Так, в 2013 году Apple пришлось выкупить у перекупщиков около 19 тысяч корпусов смартфона iPhone 5c прямо перед анонсом устройства и еще 11 тысяч перед началом продаж.

По словам специалистов по безопасности, работникам заводов в Китае предлагали солидное вознаграждение за "сливы" информации. Например, в некоторых случаях за кражу деталей рабочие получали вознаграждение, соизмеримое с годовой зарплатой. При этом, по данным China Labor Watch, работники на производственной линии завода в Китае в среднем получают около 350 долларов в месяц без учета сверхурочных.

В ходе мероприятия ведущие отметили, что воровавшие детали устройств рабочие фабрик проявляли немалую изобретательность. Например, некоторые прятали украденные компоненты в туалетах и смывали их, чтобы позже извлечь из канализации. Иногда же детали попросту кидали через забор завода.

По словам Райса, за последние годы Apple в целом удалось решить проблему с утечками на зарубежных фабриках - с 2016 года большинство утечек фиксируется не в Китае, а в США. Так, в прошлом году основными источниками утечек стали сотрудники интернет-магазина Apple и iTunes, которые передали украденную информацию СМИ и блогерам.

Источник:

www.NEWSru.com

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