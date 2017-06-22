Хакер из Ангарска признан виновным в создании трояна

22.06.2017







Ангарский городской суд вынес приговор в отношении 31-летнего хакера, обвиняемого в создании и распространении вредоносной программы (ч. 2 ст. 273 УК РФ).

Согласно материалам дела, в течение нескольких лет мужчина зарабатывал на том, что собирал, тестировал и изучал различные программы и затем продавал их. Никакого специального образования он не получал.

Два года назад осужденный за 3 тыс. рублей продал одному из пользователей форума "http:hakerpok.ru" программу для слежки, с помощью которой тот намеревался выяснить, какие сайты в интернете посещает и с кем общается его девушка. Данную программу, позволяющую уничтожать, копировать и блокировать информацию на компьютере, хакер-самоучка нашел в интернете, вместе с инструкцией по ее применению.

Позже тот же заказчик предложил мужчине создать троян для удаленного доступа. Хакер выполнил заказ, модифицировав легальную программу, к которой добавил вредоносный самораспаковывающийся скрипт. За работу он получил 2,5 тыс. рублей.

На судебном заседании подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев.

Источник:

http://www.securitylab.ru/

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