Стала известна вероятная причина сбоя в работе Skype

22.06.2017







Как ранее сообщал SecurityLab, 19-20 июня большая часть пользователей Skype в Европе и частично в США не могли подключиться к сервису. На решение проблемы Microsoft понадобилось 24 часа, однако спустя два дня Skype по-прежнему оставался недоступным для многих жителей Европы.

Компания заявила, что ей известно о сбое в работе сервиса, но не назвала причину возникновения проблемы. Ответственность за случившееся взяла на себя хакерская группировка CyberTeam, пообещавшая вскоре атаковать новую жертву. Согласно опубликованному в Twitter сообщению CyberTeam, проблема с доступом к Skype – это "лишь начало новой эры", и следующей целью хакеров станет игровой сервис Steam.

В профиле группировки в Twitter указано, что она специализируется на DDoS-атаках на Steam, EA, Xbox и PSN. "Мы будем еще "агрессивнее", чем Lizard Squad. Steam, ты на очереди", - гласит твит, датированный 20 июня. Как говорится в сообщении участника CyberTeam и Lizard Squad под псевдонимом Zambrius, в его распоряжении имеется ботнет Mirai из 50 тыс. ботов.

В настоящее время неизвестно, действительно ли сбой в работе Skype был вызван DDoS-атакой и имеет ли к нему отношение CyberTeam.

Lizard Squad – киберпреступная группировка, специализирующаяся на DDoS-атаках (преимущественно на игровые сервисы). Известна рядом громких атак, имевших место в 2014 году. Среди них можно отметить атаку на сервисы PlayStation Network и Xbox Live в конце декабря 2014 года, лишившую геймеров возможности поиграть в любимые игры на Рождество.

Mirai – Linux-червь и одноименный ботнет, состоящий из скомпрометированных устройств "Интернета вещей". Использовался для осуществления самых мощных за всю историю DDoS-атак (на сайт журналиста Брайана Кребса и на американского DNS-провайдера Dyn).

Источник:

http://www.securitylab.ru

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