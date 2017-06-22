 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    В 2016 году количество атак на платежные терминалы увеличилось на треть

В 2016 году количество атак на платежные терминалы увеличилось на треть


22.06.2017

В 2016 году количество атак на платежные терминалы увеличилось на треть

В прошлом году число атак на платежные терминалы возросло почти на треть, и лидером здесь по-прежнему являются США. По данным ИБ-компании Trustwave, в 2016 году количество атак на платежные терминалы увеличилось на 31% на фоне общего снижения числа атак в сфере электронной коммерции с 38% до 26%.

 49% расследуемых экспертами Trustwave инцидентов в данной сфере приходятся на Северную Америку, 21% - на Азиатско-Тихоокеанский регион, 20% - на Европу, Среднюю Азию и Африку и 10% - на Южную Америку. 22% от всех атак были осуществлены на компании, занимающиеся розничной торговлей, еще 20% - на заведения общественного питания.

 Более половины расследуемых Trustwave инцидентов были связаны с похищением данных банковских карт. В 33% случаев злоумышленники похищали данные с магнитных лент карт, проводимых через PoS-терминалы, еще 30% атак были осуществлены во время проведения операций без присутствия карты.

 Операция без присутствия карты - тип транзакций по банковским картам, при которых держатель карты со своей картой физически не присутствует во время и в месте проведения оплаты. Ситуация чаще применяется при заказе и оплате товара по почте, факсу, телефону или через интернет.

 

Источник:
http://www.securitylab.ru

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.