В 2016 году количество атак на платежные терминалы увеличилось на треть

22.06.2017







В прошлом году число атак на платежные терминалы возросло почти на треть, и лидером здесь по-прежнему являются США. По данным ИБ-компании Trustwave , в 2016 году количество атак на платежные терминалы увеличилось на 31% на фоне общего снижения числа атак в сфере электронной коммерции с 38% до 26%.

49% расследуемых экспертами Trustwave инцидентов в данной сфере приходятся на Северную Америку, 21% - на Азиатско-Тихоокеанский регион, 20% - на Европу, Среднюю Азию и Африку и 10% - на Южную Америку. 22% от всех атак были осуществлены на компании, занимающиеся розничной торговлей, еще 20% - на заведения общественного питания.

Более половины расследуемых Trustwave инцидентов были связаны с похищением данных банковских карт. В 33% случаев злоумышленники похищали данные с магнитных лент карт, проводимых через PoS-терминалы, еще 30% атак были осуществлены во время проведения операций без присутствия карты.

Операция без присутствия карты - тип транзакций по банковским картам, при которых держатель карты со своей картой физически не присутствует во время и в месте проведения оплаты. Ситуация чаще применяется при заказе и оплате товара по почте, факсу, телефону или через интернет.

Источник:

http://www.securitylab.ru

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