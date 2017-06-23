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    Facebook запустила функцию защиты фотографий профиля для индийских пользователей

Facebook запустила функцию защиты фотографий профиля для индийских пользователей


23.06.2017

Facebook запустила функцию защиты фотографий профиля для индийских пользователей

Социальная сеть Facebook запустила функцию, которая должна помочь многочисленным пользователям из Индии защитить свои фотографии профиля от копирования и использования другими лицами, пишет The Verge.

При активации этой функции пользователем, вокруг его фотографии профиля появится тонкая синяя рамка со значком щита внизу. После этого посетители страницы не смогут скачать фотографию или отправить ее кому-либо в личном сообщении. Кроме того, пользователи (за исключением друзей) не смогут отмечать кого-то на этой фотографии, а в приложении Facebook для Android, "по возможности", будет недоступна опция сделать скриншот с защищенным изображением.

Что же касается защиты от скриншотов в веб-версии и в приложении для iOS, то пользователи смогут отдельно добавить на фотографию профиля полупрозрачный слой с одним из доступных узоров. Как отмечают в компании, наличие такого узора на 75% снижает вероятность копирования фотографии кем-то посторонним.

Получить более наглядное представление о работе новой функции можно благодаря пояснительному видеоролику.

Источник:
www.NEWSru.com

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