Опубликован инструмент ЦРУ для взлома физически изолированных ПК

23.06.2017







Портал WikiLeaks опубликовал очередную порцию документов ЦРУ в рамках проекта Vault 7 . В этот раз в открытый доступ выложен набор инструментов для взлома физически изолированных компьютеров поду управлением Windows. Разработанный ЦРУ набор инструментов Brutal Kangaroo позволяет проникнуть в закрытые сети организаций и промышленных предприятий без наличия прямого доступа к компьютерам.

Предыдущая версия Brutal Kangaroo называлась EZCheese и эксплуатировала уязвимость, исправленную в марте 2015 года. Как и большинство вредоносных программ, предназначенных для взлома физически изолированных систем, инструмент ЦРУ сначала инфицирует подключенный к интернету компьютер внутри атакуемой организации. Когда к зараженной системе подключается USB-флеш-накопитель, инструмент Shattered Assurance заражает его отдельным вредоносным ПО Drifting Deadline. При подключении инфицированной "флешки" к изолированному компьютеру на последний также устанавливается вредонос.

"Компоненты Brutal Kangaroo создают кастомизированную сеть внутри атакуемой закрытой сети и предоставляют возможности для проведения исследований, создавать списки файлов каталога и выполнять произвольный код", - говорится в инструкции Brutal Kangaroo.

После установки вредонос собирает хранящуюся на компьютере информацию и с помощью модуля Broken Promise анализирует ее на предмет ценных сведений.

Источник:

http://www.securitylab.ru/

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