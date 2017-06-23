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    Опубликован инструмент ЦРУ для взлома физически изолированных ПК

Опубликован инструмент ЦРУ для взлома физически изолированных ПК


23.06.2017

Опубликован инструмент ЦРУ для взлома физически изолированных ПК

Портал WikiLeaks опубликовал очередную порцию документов ЦРУ в рамках проекта Vault 7. В этот раз в открытый доступ выложен набор инструментов для взлома физически изолированных компьютеров поду управлением Windows. Разработанный ЦРУ набор инструментов Brutal Kangaroo позволяет проникнуть в закрытые сети организаций и промышленных предприятий без наличия прямого доступа к компьютерам.

 Предыдущая версия Brutal Kangaroo называлась EZCheese и эксплуатировала уязвимость, исправленную в марте 2015 года. Как и большинство вредоносных программ, предназначенных для взлома физически изолированных систем, инструмент ЦРУ сначала инфицирует подключенный к интернету компьютер внутри атакуемой организации. Когда к зараженной системе подключается USB-флеш-накопитель, инструмент Shattered Assurance заражает его отдельным вредоносным ПО Drifting Deadline. При подключении инфицированной "флешки" к изолированному компьютеру на последний также устанавливается вредонос.

 "Компоненты Brutal Kangaroo создают кастомизированную сеть внутри атакуемой закрытой сети и предоставляют возможности для проведения исследований, создавать списки файлов каталога и выполнять произвольный код", - говорится в инструкции Brutal Kangaroo.

 После установки вредонос собирает хранящуюся на компьютере информацию и с помощью модуля Broken Promise анализирует ее на предмет ценных сведений.

Источник: 
http://www.securitylab.ru/

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