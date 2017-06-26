Александр Жаров: администрация Telegram игнорирует безопасность пользователей
26.06.2017
Руководитель Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров ответил на комментарий основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Обращение главы ведомства опубликовано на официальной странице РКН в соцсети "ВКонтакте".
А. Жаров заявил, что П. Дуров "нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram".
Ранее основатель сервиса обмена сообщениями выразил недоумение, что РКН обсуждает блокировку "нейтрального по отношению к России Telegram". По мнению П. Дурова, ограничение доступа к мессенджеру выглядит как "саботаж государственных интересов".
Глава Роскомнадзора обратил внимание, что П. Дуров не ответил по существу вопросов, поставленных в опубликованном ранее обращении к команде Telegram.
Также А. Жаров отметил, что компания, управляющая WhatsApp и Facebook Messenger, на отсутствие конфликта с которыми ссылался П. Дуров, "самостоятельно принимает решение относительно исполнения российского законодательства и ведения диалога с органами власти Российской Федерации".