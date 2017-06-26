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    Александр Жаров: администрация Telegram игнорирует безопасность пользователей

Александр Жаров: администрация Telegram игнорирует безопасность пользователей


26.06.2017

Александр Жаров администрация Telegram игнорирует безопасность пользователей

 

Руководитель Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров ответил на комментарий основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Обращение главы ведомства опубликовано на официальной странице РКН в соцсети "ВКонтакте".

А. Жаров заявил, что П. Дуров "нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram".

Ранее основатель сервиса обмена сообщениями выразил недоумение, что РКН обсуждает блокировку "нейтрального по отношению к России Telegram". По мнению П. Дурова, ограничение доступа к мессенджеру выглядит как "саботаж государственных интересов".

Глава Роскомнадзора обратил внимание, что П. Дуров не ответил по существу вопросов, поставленных в опубликованном ранее обращении к команде Telegram.

Также А. Жаров отметил, что компания, управляющая WhatsApp и Facebook Messenger, на отсутствие конфликта с которыми ссылался П. Дуров, "самостоятельно принимает решение относительно исполнения российского законодательства и ведения диалога с органами власти Российской Федерации".

Источник:
https://www.rspectr.com
Изображение: vk.com/durov, RSpectr

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