Александр Жаров: администрация Telegram игнорирует безопасность пользователей

26.06.2017







Руководитель Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров ответил на комментарий основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Обращение главы ведомства опубликовано на официальной странице РКН в соцсети "ВКонтакте".

А. Жаров заявил, что П. Дуров "нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram".

Ранее основатель сервиса обмена сообщениями выразил недоумение, что РКН обсуждает блокировку "нейтрального по отношению к России Telegram". По мнению П. Дурова, ограничение доступа к мессенджеру выглядит как "саботаж государственных интересов".

Глава Роскомнадзора обратил внимание, что П. Дуров не ответил по существу вопросов, поставленных в опубликованном ранее обращении к команде Telegram.

Также А. Жаров отметил, что компания, управляющая WhatsApp и Facebook Messenger, на отсутствие конфликта с которыми ссылался П. Дуров, "самостоятельно принимает решение относительно исполнения российского законодательства и ведения диалога с органами власти Российской Федерации".

Источник:

https://www.rspectr.com

Изображение: vk.com/durov, RSpectr

Добавить комментарий