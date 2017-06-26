Британский парламент подвергся кибератаке

26.06.2017







В субботу, 24 июня, парламент Великобритании подвергся "продолжительной и целенаправленной" кибератаке. Злоумышленники пытались определить слабые пароли для электронной почты. Палата общин британского парламента совместно с Национальным центром кибербезопасности (National Cyber Security Centre) усилила защиту парламентской сети и обезопасила все учетные записи и системы, сообщает Reuters.

"Сегодня утром мы зафиксировали непривычную активность и обнаружили свидетельства попыток атаковать нашу компьютерную сеть. Как показало расследование, проведенное нашей командой, хакеры осуществляли продолжительную и целенаправленную кибератаку на учетные записи всех пользователей в парламенте с целью определить слабые пароли", - сообщается в письме, разосланном представителями парламента всем, кого затронул инцидент.

Пресс-секретарь палаты общин подтвердила факт попытки неавторизованного доступа к учетным записям парламентариев. "В качестве меры предосторожности мы временно заблокировали удаленный доступ к сети. В результате некоторые члены парламента и персонал не могут получить доступ к своей электронной почте за пределами Вестминстера", - сообщила пресс-секретарь.

По словам министра международной торговли Великобритании Лиама Фокса (Liam Fox), атака не является неожиданностью и должна стать предупреждением для всех жителей страны. "За последние несколько дней мы видели сообщения о том, что даже пароли членов Кабинета министров продаются online. Атаке уже подвергались наши социальные службы, поэтому неудивительно, что были попытки атаковать электронные ящики парламентариев", - отметил Фокс.

Источник:

www.CNews.ru

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