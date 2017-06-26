Арестованы хакеры, атаковавшие Microsoft в начале года

26.06.2017







Сотрудники британских правоохранительных органов арестовали двоих человек, подозреваемых в причастности к международной хакерской группировке, взломавшей сети компании Microsoft . 22-летний житель Линкольншира и 25-летний житель Бракнелла были задержаны в четверг, 22 июня. Первому подозреваемому предъявлены обвинения в получении несанкционированного доступа к компьютеру, а второму – в преступлении, совершенном с использованием компьютера.

Арестованные являются членами международной киберпреступной организации, и аналогичные расследования проводятся также в других странах при участии ФБР, Европола, Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании и специалистов Microsoft. В настоящее время расследование находится на начальной стадии, и оба подозреваемых пребывают в предварительном заключении.

Кибератака на Microsoft имела место в январе-марте 2017 года. По словам представителей компании, хакерам не удалось заполучить данные пользователей, однако эксперты все еще исследуют затронутую атакой часть сети.

Источник:

http://www.securitylab.ru

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