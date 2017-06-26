 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Арестованы хакеры, атаковавшие Microsoft в начале года

Арестованы хакеры, атаковавшие Microsoft в начале года


26.06.2017

Арестованы хакеры, атаковавшие Microsoft в начале года

Сотрудники британских правоохранительных органов арестовали двоих человек, подозреваемых в причастности к международной хакерской группировке, взломавшей сети компании Microsoft. 22-летний житель Линкольншира и 25-летний житель Бракнелла были задержаны в четверг, 22 июня. Первому подозреваемому предъявлены обвинения в получении несанкционированного доступа к компьютеру, а второму – в преступлении, совершенном с использованием компьютера.

 Арестованные являются членами международной киберпреступной организации, и аналогичные расследования проводятся также в других странах при участии ФБР, Европола, Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании и специалистов Microsoft. В настоящее время расследование находится на начальной стадии, и оба подозреваемых пребывают в предварительном заключении.

 Кибератака на Microsoft имела место в январе-марте 2017 года. По словам представителей компании, хакерам не удалось заполучить данные пользователей, однако эксперты все еще исследуют затронутую атакой часть сети.

Источник:
http://www.securitylab.ru

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.