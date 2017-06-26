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    76% компаний уверены в своей готовности противостоять киберрискам

76% компаний уверены в своей готовности противостоять киберрискам


26.06.2017

76% компаний уверены в своей готовности противостоять киберрискам

Потребительские компании, ритейлеры и компании в сфере ресторанного бизнеса испытывают ложное чувство безопасности в том, что касается киберрисков. К такому выводу пришли эксперты компании Deloitte по итогам опроса более 400 топ-менеджеров различных организаций. Специалистов интересовало, как респонденты оценивают киберриски и есть ли у них планы реагирования на различные инциденты.

 Как показало исследование, 76% опрошенных руководителей компаний выразили уверенность в готовности своих организаций реагировать на киберинциденты. Тем не менее, многие из них регулярно сталкиваются с проблемами, влияющими на их способность противостоять киберрискам. В частности, 82% респондентов признались, что за последний год не утверждали и не проводили тестирование планов реагирования на киберинциденты. Только 46% опрошенных регулярно раз квартал или раз в полгода проводят учения-симуляции киберугроз. Бюджет 25% компаний не предусматривает затраты на обеспечение кибербезопасности.

 Исследование также показало, что значительное число компаний недооценивают важность доверия покупателей. Оценивая ущерб от киберинцидентов, главы компаний в основном выражали обеспокоенность возможными сбоями в производственном процессе (48%) и кражей интеллектуальной собственности (42%), тогда как лишь 16% респондентов были озабочены репутационными рисками.

 Подключенные к интернету устройства представляют еще один потенциальный риск для компаний. Использование таких устройств предоставляет злоумышленникам больше возможностей проникнуть в корпоративную систему и похитить данные. Как показал опрос, 32% производителей устройств не уверены в эффективности своих программ по управлению киберрисками, 74% опрошенных обеспокоены возможным изменением нормативных требований к подобным продуктам, 71% респондентов опасаются кражи интеллектуальной собственности и данных потребителей (66% компаний).

Источник:
http://www.securitylab.ru

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