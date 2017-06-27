Google перестанет сканировать переписку в Gmail

27.06.2017







Компания Google откажется от сканирования переписки пользователей почтового сервиса Gmail в целях персонализацией показываемой рекламы. Сообщение об этом было опубликовано в блоге компании.

Как говорится в записи, сканирование содержимого почты Gmail прекратится в этом году, но более точные сроки отказа от этой практики не называются. После этого Gmail будет работать так же, как и другие сервисы компании - пользователи смогут отключить персонализированный показ рекламы в настройках.

TechCrunch не исключает, что это решение Google объясняется не столько заботой о пользователях Gmail, число которых превышает 1,2 млрд, сколько тем, что компания уже узнала о них все и не нуждается в дополнительной информации.

Ранее Google отказалась от сканирования содержимого почты в корпоративном платном сервисе G Suite.

Напомним, что в 2015 году Мосгорсуд оштрафовал российское представительство Google на 50 тысяч рублей, посчитав, что автоматическое сканирование содержимого почты нарушает Конституцию. Таким образом суд удовлетворил иск юриста из Екатеринбурга Антона Буркова, который обвинил компанию в нарушении тайны переписки после того, как увидел рекламные объявления, основанные на данных из его писем.

Источник:

www.NEWSru.com

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