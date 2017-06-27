Число вирусов для устройств интернета вещей за полтора года выросло в 10 раз

27.06.2017







Количество вредоносных программ для устройств "интернета вещей" увеличилось более чем в 10 раз по сравнению с 2015 годом, передает ТАСС со ссылкой на отчет компании " Лаборатория Касперского ".

По данным экспертов, в 2013 году вирусов для "умных" устройств было всего 46, в 2014 году их число выросло до 193, а в 2015 году достигло почти 700. По итогам первой половины текущего года их число превысило 7,2 тысячи. При этом, согласно данным Gartner, всего в мире сейчас насчитывается более 6 млрд "умных" устройств.

В ходе исследования темы специалисты российской компании поставили эксперимент: они создали несколько ловушек, которые имитировали "умные" устройства. Почти сразу же к ним попытались подключиться хакеры, а за сутки было зарегистрировано несколько десятков тысяч обращений. При этом свыше 63% всех таких атак пришлось на умные IP-камеры и видеорегистраторы. Около 16% атак осуществлялось с сетевых устройств и маршрутизаторов, а 1% пришелся на Wi-Fi-ретрансляторы, TV-приставки, устройства IP-телефонии, принтеры и устройства "умного дома". Оставшиеся 20% устройств однозначно опознать не удалось.

Что же касается географии атак, то наибольшее их число на ловушки было произведено из Китая (14%), на втором месте оказался Вьетнам (12%), а на третьем – Россия (7%), которая незначительно опередила Бразилию, Турцию и Тайвань.

"Безопасность "умных" устройств - очень серьезная проблема, и мы все должны о ней задуматься. Прошлый год показал, что это не просто возможная, а вполне реальная угроза", – подытожил результаты исследования эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Владимир Кусков.

По его мнению, число вредоносных программ для таких устройств будет и дальше увеличиваться, а одной из точек роста может стать рынок DDoS-атак, высокая конкуренция на котором подталкивает злоумышленников к поиску новых ресурсов, которые помогли бы им устраивать все более мощные атаки.

Напомним, что DDoS-атаками (от англ. distributed denial of service - распределенные атаки на отказ в обслуживании) называют создание большого количества запросов на конкретный сайт, в результате чего сервер не выдерживает и сайт открывается с большой задержкой либо на некоторое время вовсе перестает откликаться на запросы.

Источник:

www.NEWSru.com

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