    Вирус Petya заразил компьютеры Чернобыльской АЭС

Вирус-вымогатель Petya парализовал работу Чернобыльской атомной электростанции. Начальник смены ЧАЭС Владимир Ильчук рассказал, что из-за вируса не работает электронный документооборот, передает "Лента.Ру".
Ильчук подчеркнул, что никакой радиационной угрозы из-за кибератаки нет. "Предварительная информация, что некоторые компьютеры были заражены вирусом. Поэтому как только эта хакерская атака началась, была дана персональная команда компьютерных рабочих в местах персонала компьютеры отключить", — сказал он.
Недоступен оказался и сайт ЧАЭС. Из-за хакерской атаки на сайт радиационный мониторинг на АЭС был переведен в ручной режим.
Во вторник Petya атаковал компьютеры по всему миру. Больше всего зараженных компьютеров — в России и на Украине. Об атаках сообщали также компании Британии, Голландии, Франции, Испании, Норвегии и Индии.
Вирус Petya блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах за возобновление работы. Так же действовал вирус WannaCry, который в мае заразил компьютеры более чем в ста странах мира.