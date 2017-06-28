Вирус Petya заразил компьютеры Чернобыльской АЭС

28.06.2017







Вирус-вымогатель Petya парализовал работу Чернобыльской атомной электростанции. Начальник смены Ч АЭС Владимир Ильчук рассказал, что из-за вируса не работает электронный документооборот , передает "Лента.Ру".

Ильчук подчеркнул, что никакой радиационной угрозы из-за кибератаки нет. "Предварительная информация, что некоторые компьютеры были заражены вирусом. Поэтому как только эта хакерская атака началась, была дана персональная команда компьютерных рабочих в местах персонала компьютеры отключить", — сказал он.

Недоступен оказался и сайт ЧАЭС. Из-за хакерской атаки на сайт радиационный мониторинг на АЭС был переведен в ручной режим.

Во вторник Petya атаковал компьютеры по всему миру. Больше всего зараженных компьютеров — в России и на Украине. Об атаках сообщали также компании Британии, Голландии, Франции, Испании, Норвегии и Индии.

Вирус Petya блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах за возобновление работы. Так же действовал вирус WannaCry, который в мае заразил компьютеры более чем в ста странах мира.

Источник:

https://lenizdat.ru

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